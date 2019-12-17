ЦБ может лишиться контрольного пакета Сбербанка

В 2012 г., когда встал вопрос об уплате Центробанком налога с прибыли от продажи акций Сбербанка на бирже, он назвал себя номинальным держателем пакета. «Ситуация очень простая: по закону о ЦБ имущество Банка России принадлежит Российской Федерации, – говорил Швецов на совещании у Медведева. – Этим имуществом мы распоряжаемся самостоятельно, в депозитарии и реестре акционеров акции Сбербанка записаны за ЦБ, поэтому мы продавали свои акции, но они также принадлежат РФ». «Проданный пакет акций Сбербанка находился в федеральной собственности, и ЦБ осуществлял права акционера от имени РФ», – сказал представитель Минфина.