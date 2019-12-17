ЦБ может лишиться контрольного пакета Сбербанка
Чиновники рассматривают вопрос передачи 50% плюс 1 акция Сбербанка (остальные – в свободном обращении) от Центробанка другой госструктуре, сообщило Reuters со ссылкой на три источника, близких к сторонам обсуждения. Передача Сбербанка от ЦБ обсуждается, сказали «Ведомостям» руководители двух госструктур. Решение по этому вопросу пока не принято, уточнил пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов.
Контроль над Сбербанком может получить Росимущество, рассуждает человек, близкий к ЦБ. В ЦБ, Росимуществе и Минэкономразвития на запросы не ответили, представители Минфина и Сбербанка от комментариев отказались.
Согласно закону о Центробанке уменьшение его доли в капитале Сбербанка до уровня менее 50% плюс 1 голосующая акция может произойти только в случае изменения закона. «Мы довели свою долю до минимально установленной законом, там продавать нечего», – ответил во вторник журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов на вопрос, планируется ли передача акций Сбербанка. Изменения в закон не планируются, добавил он.
В 2012 г., когда встал вопрос об уплате Центробанком налога с прибыли от продажи акций Сбербанка на бирже, он назвал себя номинальным держателем пакета. «Ситуация очень простая: по закону о ЦБ имущество Банка России принадлежит Российской Федерации, – говорил Швецов на совещании у Медведева. – Этим имуществом мы распоряжаемся самостоятельно, в депозитарии и реестре акционеров акции Сбербанка записаны за ЦБ, поэтому мы продавали свои акции, но они также принадлежат РФ». «Проданный пакет акций Сбербанка находился в федеральной собственности, и ЦБ осуществлял права акционера от имени РФ», – сказал представитель Минфина.
Это (изменение акционерной структуры Сбербанка. – «Ведомости») старая тема и периодически к ее обсуждению возвращаются, говорит председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Факт владения ЦБ контрольным пакетом акций Сбербанка выглядит «довольно странно» и это проблема, решения которой пока не найдено, отмечал, выступая в октябре в Госдуме, замминистра финансов Алексей Моисеев (цитата по ТАСС): «Мы не можем у ЦБ взять и отнять то, что есть на балансе <...> Поэтому на балансе Сбербанк у Центрального банка учтен. Поэтому такие разговоры периодически идут, но решение должно быть более комплексное».
Менять собственника Сбербанка нецелесообразно, считает президент ассоциации банков «Россия», бывший первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, у Сбербанка есть акционер, размер пакета которого постепенно сокращался и при этом эффективность работы Сбербанка из года в год повышалась. «Другое дело – снижать долю ЦБ нужно, но нужно выбрать подходящий момент, – говорит он. – И для этого понадобится менять закон». Какой именно госструктуре будет передан Сбербанк, по его мнению, не принципиально.