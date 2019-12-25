Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству

ЦБ может продать Сбербанк по рыночной стоимости и за деньги, говорит человек, близкий к ЦБ. Рыночную стоимость пакета, судя по котировкам акций на Мосбирже, можно оценить в 2,8 трлн руб. Согласно годовому отчету ЦБ за 2018 г. регулятор учитывает свой пакет акций Сбербанка по балансовой стоимости – в 72,9 млрд руб. За 2018 г. банк выплатил 361,4 млрд руб. дивидендов, из них на долю ЦБ причиталось около 181 млрд руб. Их получил бюджет – с 2017 г. ЦБ перечисляет дивиденды от Сбербанка туда напрямую, а не зачисляет сначала в свою прибыль. В декабре президент Владимир Путин подписал закон, по которому дивиденды Сберанка до 2022 г. перечисляются напрямую в бюджет. Проект закона не предполагал ограничения срока. Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).