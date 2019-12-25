Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству
Смена акционера Сбербанка, который сейчас контролируется ЦБ, возможна, но речь может идти только о продаже пакета правительству, а не его передаче, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу»: «Переговоры идут, решение окончательное не принято». Об этих переговорах стало известно в начале декабря. «Вопрос действительно обсуждается, потому что есть конфликт интересов, – объяснил во вторник первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. – Финансовый регулятор не должен быть участником организаций, которые он регулирует, за которыми он надзирает».
Президент Сбербанка Герман Греф заявил Reuters, что не видит проблем в возможной смена акционера и готов работать с Минфином как новым собственником.
Сейчас у ЦБ 50% плюс 1 голосующая акция Сбербанка (остальные – в свободном обращении). Согласно закону о ЦБ уменьшение его доли может произойти только при изменении закона. Представитель Сбербанка отказался от комментариев, его коллеги из ЦБ и Минфина не ответили на запросы.
ЦБ может продать Сбербанк по рыночной стоимости и за деньги, говорит человек, близкий к ЦБ. Рыночную стоимость пакета, судя по котировкам акций на Мосбирже, можно оценить в 2,8 трлн руб. Согласно годовому отчету ЦБ за 2018 г. регулятор учитывает свой пакет акций Сбербанка по балансовой стоимости – в 72,9 млрд руб. За 2018 г. банк выплатил 361,4 млрд руб. дивидендов, из них на долю ЦБ причиталось около 181 млрд руб. Их получил бюджет – с 2017 г. ЦБ перечисляет дивиденды от Сбербанка туда напрямую, а не зачисляет сначала в свою прибыль. В декабре президент Владимир Путин подписал закон, по которому дивиденды Сберанка до 2022 г. перечисляются напрямую в бюджет. Проект закона не предполагал ограничения срока. Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
По закону о ЦБ регулятор должен перечислять федеральному бюджету 75% прибыли. В 2017–2018 гг. ЦБ согласно его отчетам получил по 435 млрд руб.
Покупка Сбербанка за балансовую стоимость нарушила бы все отношения в рыночной экономике, считает профессор РЭШ Олег Шибанов. ЦБ должен быть независим от государства, он должен выступать равноправным игроком, поэтому важно в любых историях выстраивать коммерческие отношения между ним и другими структурами, указывает он.
Сбербанк может быть куплен на деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ), причем уже в первой половине 2020 г., сообщило Reuters со ссылкой на источники. По их словам, средства ФНБ вернутся государству: ЦБ зафиксирует прибыль (так как рыночная цена акций Сбербанка гораздо выше той, по которой они учтены на балансе регулятора), большая часть которой пойдет в бюджет.
ФНБ появился в 2008 г., когда стабилизационный фонд был разделен на две части (резервный фонд закончился к 2018 г., остатки переведены в ФНБ). Средства ФНБ предназначались для покрытия дефицитов федерального бюджета и Пенсионного фонда, а также софинансирования добровольных пенсионных накоплений. Сейчас в ФНБ 7,9 трлн руб. (данные Минфина на 1 декабря). Эти деньги размещены на счетах ЦБ (80%) или в «иных разрешенных активах» (20%), в том числе вложены в проекты – они получали инвестиции до 2015 г., а затем было решено заморозить выдачу и копить нефтегазовые доходы.
40% ФНБ должны вкладываться в нерублевые активы, оставшиеся 60% – в российские, в том числе инфраструктурные проекты: по 10%, но не более 290 млрд руб. «Росатому» и РФПИ, оставшиеся 40% – общий лимит на рублевые активы, включая размещение на депозитах ВЭБа, суборды банкам и собственно финансирование проектов. Новые вложения в проекты станут возможны, когда размер ликвидной (еще не инвестированной) части фонда превысит 7% ВВП. Это произойдет уже в 2020 г., ожидает Минфин: превышение на конец года составит 1,7 трлн руб., а в 2021 г. – 3,7 трлн.
Правительство весь год обсуждало, как распорядиться этими деньгами. Средства можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию. Вложить планируется до 1 трлн руб. за 2020–2022 гг.
Постановление об инвестировании ФНБ не подразумевает таких расходов, как покупка коммерческих банков, говорит Шибанов, придется менять законодательство, это требует времени.
Деньги от продажи Сбербанка, видимо, пойдут в менее доходные для ЦБ активы, рассуждет Шибанов. Это значит, что федеральный бюджет не сможет получить их назад через прибыль, а деньги останутся «заморожены». Это может быть способом отложить траты ФНБ – получается, фактически он уменьшится для Минфина, и ему нужно будет снова копить для того, чтобы достичь 7% бюджета и начать его тратить, объясняет он.
Такое вложение средств обеспечит ФНБ хорошую доходность за счет дивидендов, но при покупке по рыночной стоимости серьезно ограничит ликвидность фонда, предупреждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Поэтому более вероятно, что такая сделка будет проводиться не по рыночной стоимости, счиатет он. Вывод Сбербанка из-под контроля ЦБ снимет проблемы, связанные с тем, что ЦБ владеет организацией, которую сам же и регулирует. При этом благодаря развитой системе корпоративного управления факт смены акционера вряд ли существенно отразится на работе банка.
Когда ФНБ еще не было, власти использовали простую схему. В 2002 г. правительство выкупило долю ЦБ во Внешторгбанке (ныне ВТБ), оплатив ее 6%-ными ОФЗ на 42,1 млрд руб., а сопротивлявшийся сделке Виктор Геращенко лишился поста председателя ЦБ.