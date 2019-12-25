АФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор
АФК «Система» и Сбербанк купили акции производителя гжельского фарфора, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы АФК. Компания приобрела 37,5% доли ООО «Гжель» через дочернее предприятие ООО «Народные художественные промыслы». Аналогичную долю купила структура Сбербанка – «Сбербанк инвестиции». Информация о сделке отражена в системе «СПАРК-Интерфакс», ее подтвердил агентству через пресс-службу зампред Сбербанка Анатолий Попов.
По словам управляющего партнера АФК «Система» Сергея Егорова, эта сделка – пилотный проект по тестированию рынка народных художественных промыслов в России. Он убежден, что проект будет успешным за счет модернизации производства, обновления ассортимента продукции и увеличения туристического трафика.
Гжельский фарфоровый завод был основан более ста лет назад. Это самое крупное предприятие в России по изготовлению традиционного фарфора с ручной кобальтовой росписью. Ассортимент завода насчитывает более 600 наименований изделий, производство расположено в Раменском районе Московской области, в деревне Турыгино, говорится на сайте завода. По итогам 2018 г. чистая прибыль «Гжели» составила более 3,8 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».