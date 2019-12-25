АФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор

Гжельский фарфоровый завод был основан более ста лет назад. Это самое крупное предприятие в России по изготовлению традиционного фарфора с ручной кобальтовой росписью. Ассортимент завода насчитывает более 600 наименований изделий, производство расположено в Раменском районе Московской области, в деревне Турыгино, говорится на сайте завода. По итогам 2018 г. чистая прибыль «Гжели» составила более 3,8 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».