«Автодор» допустил завершение трассы из Москвы в Казань раньше 2027 года
«Автодор» рассматривает возможность завершения строительства скоростной трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань раньше 2027 г. за счет привлечения средств частных инвесторов, заявил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. По его словам, дорога строится в соответствии с майским указом президента Владимира Путина. Трасса станет частью международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай, уточнил он.
Новая скоростная дорога протяженностью 794 км пройдет от Москвы (пересечение с Северо-восточной хордой) до Казани и свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации (Московская, Владимирская, Нижегородская области, республики Чувашия и Татарстан) с сетью скоростных автодорог европейской части России (М-11, ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»). Реализация проекта на этапе строительства позволит обеспечить около 80 000 новых рабочих мест и еще до 5000 на этапе эксплуатации дороги.
Правительство в 2019 г. внесло трассу Москва – Казань в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры. Магистраль собирались построить к 2024 г. Но обсуждение проекта затянулось. В частности, Минфин предлагал обойтись недорогой реконструкцией уже существующих дорог. В ноябре 2019 г. занимавший на тот момент пост вице-премьера Максим Акимов заявил, что новую трассу построят к 2027 г.