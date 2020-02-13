«Автодор» допустил завершение трассы из Москвы в Казань раньше 2027 года

Правительство в 2019 г. внесло трассу Москва – Казань в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры. Магистраль собирались построить к 2024 г. Но обсуждение проекта затянулось. В частности, Минфин предлагал обойтись недорогой реконструкцией уже существующих дорог. В ноябре 2019 г. занимавший на тот момент пост вице-премьера Максим Акимов заявил, что новую трассу построят к 2027 г.