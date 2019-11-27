Чем хороша платная автодорога Москва – Санкт-Петербург
«У нас, как известно, в России две беды [дураки и дороги], – заявил вчера спецпредставитель президента России по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов. – Так вот эта дорога показывает, что мы научились уже бороться с одной из них». Действительно, платная автомагистраль М11 Москва – Санкт-Петербург оставляет очень приятное впечатление. Никаких населенных пунктов. Отличное качество полотна. Даже среди новгородской тайги минимум две полосы в каждую сторону, разделенные отбойниками. Разрешенная скорость – не более 110 км/ч, а с будущего года – 130 км/ч. Таким образом, если не делать долгих остановок, можно преодолеть всю трассу за пять с небольшим часов. Но приготовьтесь к тому, что это будут очень утомительные пять часов. Тошнить в пробках или ехать за тихоходами тяжело, но монотонно наматывать на колеса сотни километров, как ни странно, тоже непросто.
Новая дорога берет начало от МКАД в Ховрине и заканчивается на питерской КАД в районе аэропорта «Пулково». 27 ноября как раз и был введен в эксплуатацию последний 38-километровый участок автострады – от Санкт-Петербурга до Тосно. Общая протяженность трассы почти не отличается от бесплатного аналога – М10: чуть менее 700 км. Важный нюанс – проехать между двумя столицами только по платной трассе не получится. В районе Твери около 60 км придется преодолеть по бесплатному участку старой трассы. Платный обход Твери еще даже не спроектирован. Впрочем, этот старый участок почти полностью модернизирован с 2–3 полосами в каждую сторону.