Путин открыл платную дорогу между Москвой и Петербургом
Президент Владимир Путин открыл трассу Москва – Санкт-Петербург (М11). Церемония прошла на территории Пушкинского района Петербурга. Помимо Путина открывать дорогу приехали губернаторы шести регионов, через которые она проходит (кроме Петербурга – Москва, Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области), экс-министр транспорта, сейчас помощник президента Игорь Левитин и другие чиновники.
Это самый масштабный реализованный инфраструктурный проект в современной России. К примеру, Центральная кольцевая автомобильная дорога, которую строят в Московской области, оценивается в 315,8 млрд руб, Крымский мост стоит 228 млрд руб. Дороже обойдется трасса Москва – Казань: 730 млрд руб. до 2027 г., говорил замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.
Строительство М11 началось в 2010 г. – и именно тогда столкнулось с протестами из-за вырубки просеки в Химкинском лесу Московской области. Мы собрали основные факты о проекте М11.
Скорость и цена проезда
До конца месяца должно быть запущено движение по М11, ставшей дублером М10. Пока М11 тестируют чиновники и журналисты. «Автодор» сообщал, что путь от Москвы до Санкт-Петербурга занимает сейчас по новой трассе 6 часов 14 минут.
Это платная дорога.
На М11 расположено 16 пунктов взимания платы, говорил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. После открытия последнего участка доехать по Санкт-Петербурга можно будет до 5,5 часа, обещал Петушенко.
Сейчас по трассе можно ехать со скоростью 110 км/час, кроме обхода Вышнего Волочка (130 км/ч). Весной скорость 130 км/ч будет доступна по всей трассе, говорил глава «Автодора».
Проезд по трассе для легковых автомобилей в будний день сбудет стоить 1820 руб., с транспoндером (позволяет оплатить проезд без остановки) – 1331 руб. В выходные проезд будет стоить 2020 руб., с транспондером – 1494 руб., говорили в «Автодоре».
Долго ждали
Когда Минтранс готовил заявку на финансирование ближайшего к Москве участка платной дороги Москва – Санкт-Петербург (до 58 км) из средств инвестфонда в 2006 г., правительство вело активную дискуссию, нужны ли России платные дороги. Об этом говорил «Ведомостям» занимавший тогда пост министра транспорта Игорь Левитин. Не все хотят, чтобы в России были платные дороги, пояснял он, вот почему в течение четырех лет не принимается закон о платных дорогах: «Платные дороги нужны там, где сегодня автомагистрали работают с превышением нагрузки в 1,5–2 раза».
Строительство неоднократно затягивалось. Конкурс на строительство и обслуживание участка трассы в Московской области (до 58 км) был проведен еще в 2009 г. В 2010 г. должно было начаться строительство, но против вырубки участка леса активно выступили жители Химок. Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, поручил приостановить строительство и подумать об изменении маршрута. После договоренностей государства и инвестора о защите окружающей среды трасса прошла где и предполагалось, но строительство началось только в 2011 г.
Изначально достроить М11 требовалось к чемпионату мира по футболу 2018 г., потом – до конца 2018 г.
Не удалось уложиться и в этот срок. Формальной причиной стало то, что на месте строительства весной 2018 г. были обнаружены археологические памятники, затем комитет по культуре Ленинградской области выдал подтверждение об отсутствии преград в полосе отвода автомобильной дороги. В ноябре 2018 г. руководивший «Автодором» Сергей Кельтах сообщил, что из-за проведения археологических работ сроки снова сдвигаются – на сентябрь 2019 г.
777 млн за километр
Общую стоимость проекта М11 в «Автодоре» оценивают в 520 млрд руб. (капитальные затраты на строительство в ценах лет реализации, по данным ГК «Автодор»), включая 148 млрд руб. внебюджетных инвестиций (кредиты и средства инвесторов). Протяженность трассы – 669 км.
Строительство М11 было разбито всего на десять этапов, но один из них – Северный обход Твери – пока не начат. Каждый этап – самостоятельный инвестиционный проект, с отдельным конкурсом и своим структурированием.
Головной участок (15–58 км) – у самой Москвы через в Химкинский лес и Солнечногорск по концессии построила Северо-Западная концессионная компани» (СЗКК; участники – Vinci Highways и «Мостотрест»). Государственные инвестиции в него составили 23 млрд руб., частные – 36,6 млрд руб.
СЗКК утверждает, что общая стоимость проекта вместе с обслуживанием кредитной линии – 60 млрд руб. Вложения возвращаются через прямой сбор платы за проезд. Платность была введена в 2015 г., проезд от Москвы до пересечения с М10 у Солнечногорска для легкового автомобиля стоит 200–550 руб.
Первый участок (58–97 км) в обход Солнечногорска и Клина по долгосрочному инвестиционному соглашению (ДИС) построен ООО «Трансстроймеханизация», дочкой «Мостотреста», как и второй участок (97–149 км) от Клина до Твери. На строительство обоих было потрачено 67 млрд руб. бюджетных денег и 7,5 млрд руб.
Поскольку строительство третьего участка отложено, далее построен четвертый (208–258 км) в обход Торжка. Его, как и пятый (258–334 км), и шестой (334–543 км), строил «Мостотрест» также по долгосрочным инвестиционным соглашениям. Строительство всех трех участков потребовало 200,4 млрд руб. из федерального бюджета и 26,4 млрд руб. от «Мостотреста».
Участки от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга – седьмой (543–646 км) и восьмой (646–684 км) – построила «Магистраль двух столиц» («ВТБ-капитал» и Vinci) за 57,6 млрд руб. из федерального бюджета и 29,2 млрд руб. от инвестора.