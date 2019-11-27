Путин открыл платную дорогу между Москвой и Петербургом

Когда Минтранс готовил заявку на финансирование ближайшего к Москве участка платной дороги Москва – Санкт-Петербург (до 58 км) из средств инвестфонда в 2006 г., правительство вело активную дискуссию, нужны ли России платные дороги . Об этом говорил «Ведомостям» занимавший тогда пост министра транспорта Игорь Левитин. Не все хотят, чтобы в России были платные дороги, пояснял он, вот почему в течение четырех лет не принимается закон о платных дорогах: «Платные дороги нужны там, где сегодня автомагистрали работают с превышением нагрузки в 1,5–2 раза».