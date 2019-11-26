Президент Владимир Путин откроет движение по скандально известной трассе
Сегодня, 27 ноября, будет торжественно открыта трасса М11 Москва – Санкт-Петербург. Открыть дорогу традиционно приедет президент Владимир Путин. Но и для автомобилистов движение будет доступно в тот же день.
Новая дорога станет платной альтернативой действующей федеральной трассе М10 «Россия». Дороги пересекаются в нескольких местах.
Пока скоростной режим – до 110 км/ч, но летом будет до 130 км/ч. Трасса построена без одноуровневых перекрестков, с минимальным количеством развязок, почти на всем протяжении у нее по две полосы в каждую сторону, исключение – больше полос рядом с Москвой и Санкт-Петербургом.
«Это крупнейший инвестиционный проект и самый крупный объект транспортной инфраструктуры постсоветской России», – оценил итоги более чем десятилетней работы председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. С нуля скоростных трасс такой протяженности в истории России еще не возводили, согласен руководитель департамента финансирования инфраструктуры «ВТБ капитала» Олег Панкратов («ВТБ капитал» был концессионером 7-го и 8-го участков).
Проект получился грандиозным: его реализация обошлась в 520 млрд руб. (капитальные затраты на строительство в ценах лет реализации, по данным ГК «Автодор»), включая 148 млрд руб. внебюджетных инвестиций (кредиты и средства инвесторов).
Теперь расстояние в 669 км можно будет преодолеть всего за 5,5 ч, рассчитывает Петушенко. Пока проезд по бесплатной М10 в среднем занимает 9–11 ч. Для легковых автомобилей стоимость проезда составит 1820 руб. в будний день, в выходные – 2200 руб.
Сотовая связь и интернет на автобане практически не работают. Впрочем, Петушенко утверждает, что это временно: устойчивая голосовая связь появится к концу года, устойчивый мобильный интернет – к середине I квартала 2020 г.
Полностью доехать по М11 от Москвы до Санкт-Петербурга нельзя. Для обхода Твери приходится съезжать на бесплатную федеральную трассу, которая была реконструирована, однако разрешенная скорость на некоторых ее участках – 60 км/ч. В проекте участка не было, его не было и в планах, однако сейчас госкомпания корректирует документацию и обсуждает его строительство, объясняет Петушенко: «Время показывает, что этот участок нужен».
Как строилась трасса
Открыть М11 первоначально собирались к финалу чемпионата мира по футболу в 2018 г. Задержались из-за выдачи разрешения от археологов, объяснял предыдущий предправления ГК «Автодор» Сергей Кельбах, когда осенью 2018 г. у поселка Войскорово на 663-м км были найдены предметы эпохи раннего железного века. В феврале 2019 г. Кельбах ушел с поста в госкомпании.
Основными бенефициарами трассы можно назвать «ВТБ капитал» и «Мостотрест». Так, головной участок у самой Москвы через Химкинский лес и Солнечногорск по концессии построила Северо-Западная концессионная компания («Мостотрест» в партнерстве с Vinci Highways), а «дочка» «Мостотреста» «Трансстроймеханизация» построила обход Солнечногорска и Клина и 2-й участок от Клина до Твери. Поскольку строительство 3-го участка отложено, далее построен 4-й участок – обход Торжка. Его, как и 5-й (258–334 км), и 6-й (334–543 км), строил «Мостотрест» по долгосрочным инвестиционным соглашениям. Строительство всех трех участков потребовало 200,4 млрд руб. из федерального бюджета и 26,4 млрд от «Мостотреста».
Участки от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга – 7-й (543–646 км) и 8-й (646–684 км) – построила «Магистраль двух столиц» («ВТБ капитал» и Vinci): за 57,6 млрд руб. из федерального бюджета и 29,2 млрд от инвестора.
Строительство и эксплуатация участков М11 – крупнейший федеральный транспортный концессионный проект «ВТБ капитала», признает Панкратов. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру в 2015 г. и выросшую ключевую ставку, проект удалось профинансировать: кредитами и облигациями с инфляционным купоном, размещенными на открытом рынке, напоминает он. Представитель «Мостотреста» не ответил на запрос «Ведомостей».
Надежда инвесторов
Запуск предыдущих платных участков снизил аварийность почти вдвое. К 2030 г. «Автодор» ожидает падения смертности в 3–5 раз.
В России дорог высших технических категорий чуть больше 5000 км, тогда как в США – более 100 000 км, а в Китае – 140 000 км, любая прибавка крайне важное событие для транспортной отрасли, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Уже к лету дорога не будет пустой, а после первого года эксплуатации выйдет на показатели, близкие к расчетным, считает он. «Автодор» прогнозирует 20 000 проездов в сутки.
На этом проекте были отработаны схемы федеральных дорожных концессий, заложена основа, которая позволит их повторять, и даже наработана практика по компенсациям, как из-за протестов в связи со строительством в Химкинском лесу, комментирует руководитель практики по инфраструктуре и ГЧП Herbert Smith Freehills Ольга Ревзина.
Это сигнал того, что очень крупные инфраструктурные ГЧП-проекты могут быть успешными, что особенно важно с учетом того, что федеральный комплексный план развития инфраструктуры предполагает реализацию проектов на 6,3 трлн руб., половину должны внести частные инвесторы, говорит гендиректор компании IC Ictas Insaat Игорь Коваль.