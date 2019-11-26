Президент Владимир Путин откроет движение по скандально известной трассе

Полностью доехать по М11 от Москвы до Санкт-Петербурга нельзя. Для обхода Твери приходится съезжать на бесплатную федеральную трассу, которая была реконструирована, однако разрешенная скорость на некоторых ее участках – 60 км/ч. В проекте участка не было, его не было и в планах, однако сейчас госкомпания корректирует документацию и обсуждает его строительство, объясняет Петушенко: «Время показывает, что этот участок нужен».