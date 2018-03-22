«Автодор» пересчитал стоимость проезда по трассе Москва – Петербург

Поездка на автомобиле между столицами может в теории занимать менее шести часов Евгений Разумный / Ведомости

Председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах сегодня назвал полную стоимость проезда легкового автомобиля по платной трассе от Москвы до Санкт-Петербурга. «Стоимость проезда по всей трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга для автомобилей первой тарифной группы - для легковых автомобилей - будет в пределах 2000 руб. Это конкурентная цена», - сказал Кельбах (цитата по агентству «Москва»). Ранее Кельбах обещал, что она не превысит 1000 руб.

Полностью трасса будет сдана в эксплуатацию в конце 2018 г., заверил предправления «Автодора».

Насколько дорого?

Сейчас по М11 можно проехать на трех участках - на 43-километровом отрезке от МКАД через аэропорт «Шереметьево» до Солнечногорска, в обход Вышнего Волочка и в обход Торжка. Согласно сайту «Автодора», проезд легкового автомобиля без транспондера от 208-го до 334-го км в обход Торжка и Вышнего Волочка обойдется в 360 руб. Сайт Северо-западной концессионной компании (СЗКК) - концессионера первого участка - дает стоимость проезда от 200 до 550 руб. от МКАД до Солнечногорска в зависимости от времени суток. Таким образом, проезд по 169 км (примерно четверть полной трассы) платной дороги стоит от 560 до 910 руб., или от 3,3 руб. до 5,3 руб. за километр.

В июне 2015 г. Кельбах обещал, что стоимость проезда по М11 для легковых автомобилей будет в пределах 1000 руб.: в среднем 1 руб. за 1 км. Однако он предупреждал, что автомобилистам придется заплатить больше на въезде в Санкт-Петербург (2,3 руб./км) и в Москву (до 5,5 руб./км).

Билет на поезд «Сапсан» Москва - Петербург в середине недели сейчас стоит около 3000 руб., плацкарт в пассажирском поезде - примерно 1500 руб. (данные сервиса Tutu.ru). У авиадискаунтера «Победа» еще можно купить билеты на середину апреля за 1000 руб. (тариф «Стандарт»), а автобус между столицами стоит около 750 руб.

Длина автомагистрали М11 - 699 км, разрешенная скорость - 130 км/ч. Таким образом, поездка на автомобиле между столицами может в теории занимать менее шести часов. Бесплатным дублером станет трасса М10 («Ленинградка»), пропускная способность которой на некоторых участках уже исчерпана.