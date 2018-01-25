Перевозчики привыкли платить за проезд
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Грузопоток на платных дорогах увеличился в 2017 г. на 43%, сообщила управляющая ими госкомпания «Автодор». Одна из основных причин – ввод новых участков, объясняет «Автодор»: 20 км на М3 «Украина», 28 км на М4 «Дон» и 50 км на М11 Москва – Санкт-Петербург.
Больше всего вырос поток грузов на участке недостроенной трассы М11 (258–334-й км). В обход Вышнего Волочка в Тверской области в 2017 г. проехало втрое больше грузовиков (584 000 машин), чем в 2016 г. Общий грузопоток по направлению Санкт-Петербург – Москва показал существенно более скромный рост – примерно на 10%, Москва – Санкт-Петербург – около 5%, говорит гендиректор InfraNews Алексей Безбородов. В сутки по М11 проезжает в среднем 5854 легковых и 1600 грузовых машин, уточнил представитель госкомпании.
Платный режим на головном участке М11 был введен с 23 ноября 2015 г. Цены за проезд вздули так, что проехать невозможно, жаловался президент Владимир Путин на тарифы на участке МКАД – Солнечногорск. Эксплуатирующая дорогу Северо-Западная концессионная компания (СЗКК) отреагировала снижением цен на 33%, но в дальнейшем они были повышены. Скидки на обходе Вышнего Волочка (например, при использовании транспондера) привлекли водителей, указывает «Автодор», кроме того, развивалась инфраструктура – автомобилисты жаловались на отсутствие заправок и кафе.
Рост трафика показали и другие платные дороги, сообщает «Автодор». Например, на участке трассы М4 «Дон» в Московской области он увеличился на 17%, в Тульской и Липецкой областях – на 31%.
По многим направлениям платные трассы позволяют сокращать время в пути в среднем на 2–3 часа, передал через представителя руководитель транспортной службы логистической компании ПЭК Игорь Алексашов. «Выше скорость, меньше расход топлива», – объясняет использование платного участка М4 директор по взаимодействию с отраслевыми организациями ГК «Деловые линии» Александр Лашкевич. А вот обход Вышнего Волочка был интересен исключительно летом, когда альтернативная дорога М10 ремонтировалась, обычно же компания не пользуется М11, добавляет он: стоимость кажется завышенной даже с учетом скидок при использовании транспондера. В большинстве случаев компания пользуется бесплатными аналогами, говорит директор по операциям FM Logistic Александр Павлов: «Там, где сроки позволяют, стоим в пробках».
Привычка платить за проезд появляется постепенно, замечает Безбородов: компании начали сравнивать стоимость топлива при проезде по бесплатным и платным дорогам, дизельным машинам стабильная скорость позволяет экономить до 40% топлива.
Пока «Автодор» выполняет план по росту протяженности платных дорог. А вот по доходам от сбора платы – нет. В 2015 г. план был выполнен лишь на 77%, а в 2016 г. – на 73% (данные госкомпании). С 2012 г. «Автодор» ни разу не выполнял план по сборам, отмечает аналитик InfraOne Александра Галактионова.
Рост грузопотока – не задача «Автодора», говорит директор Института транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин: по закону он должен приводить частные деньги в дорожное строительство. Планы по привлечению средств инвесторов не выполняются, как минимум, в последние три года из-за сдвига сроков строительства и кризиса, говорит аналитик InfraOne Александра Галактионова: с 2014 по 2016 г. компания привлекала максимум пятую часть средств от запланированного.