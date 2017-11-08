Экономика
Платный
Ольга Адамчук
Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: Минфин решил подождать с оплатой

Поправки Минфина в закон о концессиях изменят рынок инвестиций в инфраструктуру

Многие инфраструктурные проекты могут сорваться

Дорога из башкирского Стерлитамака в Магнитогорск едва не привела российские концессии в бесповоротный тупик – арбитражный суд по иску к Федеральной антимонопольной службе признал, что государство не может брать на себя все расходы (в виде платы концедента) на инфраструктуру.

Но вышестоящая арбитражная инстанция иск отклонила – и, как говорит партнер Herbert Smith Freehills Ольга Ревзина, показалось, что все барьеры сняты. Тем более что еще в июне премьер Медведев поручил поправками закрепить законность концессий с полной компенсацией из бюджета.

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