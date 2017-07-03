Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Концессии подождут госзаказа

Рынок концессий может избежать очередного риска со стороны властей

Минэкономразвития берет паузу, чтобы придумать, как проверять эффективность проектов
  • Ольга Адамчук,
  • Екатерина Мереминская
  • / Ведомости

Минэкономразвития даст отрицательную оценку идее депутатов проверять эффективность планируемых концессий, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника и консультант. Представитель министерства это подтвердил.

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