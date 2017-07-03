Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Концессии подождут госзаказа
Рынок концессий может избежать очередного риска со стороны властей
Минэкономразвития берет паузу, чтобы придумать, как проверять эффективность проектов
- Ольга Адамчук,
- Екатерина Мереминская
- / Ведомости
Предстоит оценить эффективность концессий
Евгений Разумный / Ведомости
Минэкономразвития даст отрицательную оценку идее депутатов проверять эффективность планируемых концессий, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника и консультант. Представитель министерства это подтвердил.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}