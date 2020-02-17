В «Газпроме» сменился главный бухгалтер
Новым зампредседателя правления и главным бухгалтером «Газпрома» назначен Михаил Россеев, говорится в сообщении холдинга.
Россеев ранее был заместителем главного бухгалтера компании. Должность зампредседателя правления, главного бухгалтера «Газпрома» с 2001 г. занимала Елена Васильева. Она вышла на пенсию. Другие подробности кадровых перестановок не сообщаются.
В апреле 2019 г. «Газпром» объявил о назначении двух новых заместителей председателя правления. Это гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, которая займется вопросами внешнеэкономической деятельности, а также Олег Аксютин, который будет курировать стратегическое развитие компании и инвестиционную программу.