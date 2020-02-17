В «Газпроме» сменился главный бухгалтер

В апреле 2019 г. «Газпром» объявил о назначении двух новых заместителей председателя правления. Это гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, которая займется вопросами внешнеэкономической деятельности, а также Олег Аксютин, который будет курировать стратегическое развитие компании и инвестиционную программу.