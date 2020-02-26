Регионы отдают 65,8% госконтрактов местным поставщикам
Некоторые регионы отдают почти 90% госконтрактов местным компаниям, а в среднем по стране так распределяется 65,8% госзаказа, показал «Рейтинг регионального протекционизма» портала «Госрасходы», сообщил представитель Счетной палаты.
Лидер протекционизма – Чечня, республика отдает своим поставщикам 89,4% от числа всех контрактов и 90,5% от общей суммы. Она сохраняет лидерство уже два года. А в 2017 г. первым был Татарстан, сейчас он второй по числу контрактов (85,4%) и третий по сумме (85,7%), пропустив вперед еще одну республику – Карачаево-Черкессию (отдает своим поставщикам 86,1% от суммы контрактов). В лидерах по закрытости госзакупок также Дагестан, Омская, Воронежская, Иркутская области и Ингушетия.
Только в восьми регионах доля контрактов с местными поставщиками меньше 50%. Реже всего с региональными исполнителями работают в Ленинградской области и в Ненецком автономном округе (31,8 % и 7,1% от общего количества контрактов соответственно).
Результаты удивительны, учитывая разные специализации регионов, признавал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, представляя первый релиз рейтинга осенью 2019 г. В стране зачастую сложно выполнить все заказы, а уж тем более в одном регионе, объяснил он. «Это значит, что у них есть соответствующие компании, выполняющие поставки для настоящих поставщиков [которые у них] на субподряде. Контроль держат все-таки и заказы раздают своим, в первую очередь, компаниям», – заметил Кудрин.
Для регионов, существующих преимущественно за счет федеральных субсидий, подобный протекционизм может свидетельствовать, скорее, об отсутствии конкуренции и избыточности механизмов протекционизма, комментирует через своего представителя новый рейтинг руководитель проекта «Открытые данные» Счетной палаты Иван Бегтин.