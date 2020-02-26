Регионы отдают 65,8% госконтрактов местным поставщикам

Лидер протекционизма – Чечня, республика отдает своим поставщикам 89,4% от числа всех контрактов и 90,5% от общей суммы. Она сохраняет лидерство уже два года. А в 2017 г. первым был Татарстан, сейчас он второй по числу контрактов (85,4%) и третий по сумме (85,7%), пропустив вперед еще одну республику – Карачаево-Черкессию (отдает своим поставщикам 86,1% от суммы контрактов). В лидерах по закрытости госзакупок также Дагестан, Омская, Воронежская, Иркутская области и Ингушетия.