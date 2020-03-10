Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Торгово-промышленная палата (ТПП) Россия уже выдает заключения о форс-мажоре из-за коронавируса, но только при срыве экспортных поставок, рассказал газете президент палаты Сергей Катырин. Он отметил, что ТПП в качестве форс-мажора рассматривает не саму эпидемию коронавируса в Китае, а меры, которые принимает правительство на территории России для предотвращения распространения эпидемии.