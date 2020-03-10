Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок. Соответствующий нормативно-правовой акт правительства готовит Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг.
Как рассказали в министерстве, документ готовится по поручению штаба по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции на территорию России. Там пояснили, что его необходимо принять, чтобы «нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств по заключенным автопроизводителями госконтрактам».
28 февраля на совещании в Российском союзе промышленников и предпринимателей гендиректор КамАЗа Сергей Когогин сообщил, что автопроизводители, работающие по федеральному закону о госзакупках (ФЗ-44), сталкиваются с проблемами из-за коронавируса и большими штрафами за неисполнение обязательств по госконтрактам. Он предложил считать проблемы из-за коронавируса форс-мажором.
Торгово-промышленная палата (ТПП) Россия уже выдает заключения о форс-мажоре из-за коронавируса, но только при срыве экспортных поставок, рассказал газете президент палаты Сергей Катырин. Он отметил, что ТПП в качестве форс-мажора рассматривает не саму эпидемию коронавируса в Китае, а меры, которые принимает правительство на территории России для предотвращения распространения эпидемии.