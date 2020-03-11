Председатель ЕЦБ предупредила об угрозе масштабного экономического шока

Вспышка коронавируса нового типа случилась в конце 2019 г. К настоящему времени вирус зафиксирован у более чем 113 000 человек, в ходе болезни скончались 3809 человек, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Италия больше других европейских стран пострадала от распространения коронавируса. К 10 марта департамент гражданской защиты Италии сообщал о 8514 подтвержденных случаях заражения, 4427 из которых – в регионе Ломбардия на севере страны. С 10 марта в стране действует карантин: запрещены массовые мероприятия, передвижения на дальние расстояния, закрыты школы и университеты.