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Председатель ЕЦБ предупредила об угрозе масштабного экономического шока

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Европа рискует повторить «сценарий, который знаком многим из нас по финансовому кризису 2008 г.», если страны не примут координированные меры по борьбе с распространением коронавируса, передает источник Bloomberg слова председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она заявила это во время телефонного звонка с представителями руководства Евросоюза. ЕЦБ готов предпринять меры со своей стороны уже на этой неделе, отметила Лагард.

Даже в худшем случае экономический шок будет кратковременным, отметила Лагард, но только при условии, что государства правильно и своевременно на него отреагируют. ЕЦБ ожидает от правительств стран Евросоюза мер, направленных на поддержку кредитования бизнеса в регионах, пострадавших от коронавируса.

Вспышка коронавируса нового типа случилась в конце 2019 г. К настоящему времени вирус зафиксирован у более чем 113 000 человек, в ходе болезни скончались 3809 человек, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Италия больше других европейских стран пострадала от распространения коронавируса. К 10 марта департамент гражданской защиты Италии сообщал о 8514 подтвержденных случаях заражения, 4427 из которых – в регионе Ломбардия на севере страны. С 10 марта в стране действует карантин: запрещены массовые мероприятия, передвижения на дальние расстояния, закрыты школы и университеты.

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