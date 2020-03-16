Цена нефти на бирже упала ниже $32 за баррель Brent и до $30 — за WTI
Цена нефти на бирже ICE в Лондоне упала ниже $32 по данным торгов на 2:30 по московскому времени. Она снизилась до $31,88 (на 6,2%) за баррель. По такой цене торговались майские фьючерсы на нефть марки Brent. Апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились на 5,6%, до $30 за баррель.
Цены на нефть обвалились уже после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки почти до нуля. Обвал цен на нефтяном рынке до $30 за баррель начался из-за срыва соглашения ОПЕК+. В ближайшие месяцы цены на нефть останутся в диапазоне от $30 до $40 за баррель, считают опрошенные Reuters аналитики.
15 марта федеральный комитет по операциям на открытом рынке (руководящий орган ФРС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. ФРС объявила о переходе к политике количественного смягчения. Она закупит дополнительные облигации на общую сумму $700 млрд, на $500 млрд из них — казначейские бумаги США.
Среди других объявленных мер поддержки — предоставление банкам возможности заимствовать средства из дисконтного окна на срок до 90 дней и снижение нормативов резервных требований до нуля процентов. ФРС понизила ставку по постоянным свопам ликвидности в долларах США на 25 базисных пунктов.