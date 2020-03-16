Цена нефти на бирже упала ниже $32 за баррель Brent и до $30 — за WTI

Цена нефти на бирже ICE в Лондоне упала ниже $32 по данным торгов на 2:30 по московскому времени. Она снизилась до $31,88 (на 6,2%) за баррель. По такой цене торговались майские фьючерсы на нефть марки Brent. Апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились на 5,6%, до $30 за баррель.