Минприроды запросило у Минфина 12 млрд на контейнеры для мусора

Предполагается, что за счет средств экологического сбора за 2019 г. на них будет потрачено 2,97 млрд руб. В Минприроды уточнили, что более половины регионов России заявили о необходимости закупить контейнеры для раздельного сбора. Раздельный сбор мусора в России вводится с 2020 г.