Минприроды запросило у Минфина 12 млрд на контейнеры для мусора
В пресс-службе Министерства финансов сообщили, что документ за подписью министра Дмитрия Кобылкина находится на рассмотрении. В Минприроды добавили, что на согласование в Минфин направлены и правила распределения субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов.
Предполагается, что за счет средств экологического сбора за 2019 г. на них будет потрачено 2,97 млрд руб. В Минприроды уточнили, что более половины регионов России заявили о необходимости закупить контейнеры для раздельного сбора. Раздельный сбор мусора в России вводится с 2020 г.
Для смешанного сбора отходов, по данным Российского экологического оператора (оператор реформы обращения с твердыми коммунальными отходами), необходимо докупить 750 000 мусорных баков. По словам представителя Минприроды, на их закупку требуется около 9 млрд руб. Общая сумма запрашиваемых средств – 12 млрд руб.