Мишустин поручил проверить целесообразность институтов развития

В цитате «Интерфакса» из списка поручений Мишустина также не указаны конкретные учреждения. В начале февраля Счетная палата внесла «Дом.рф», Корпорацию по развитию МСП и Российский экспортный центр в план проверок на 2020 г., сообщало РБК. Белоусов курирует в правительстве работу ВЭБ.РФ, которой подведомственны эти институты, а также Корпорацию МСП, АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» и другие институты развития, указано на сайте правительства.