Мишустин поручил проверить целесообразность институтов развития
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову провести анализ работы институтов развития за 2019 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ премьера. До 1 июня Белоусов должен будет отчитаться, насколько целесообразно продолжать их деятельность.
28 февраля на встрече с Мишустиным председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала деятельность институтов развития в России. По ее мнению, их деятельность должным образом не контролируется, а некоторые из них «просто выполняют функцию прокладок», через которые проходят финансовые потоки из бюджета. При этом Матвиенко не стала приводить конкретные примеры.
В цитате «Интерфакса» из списка поручений Мишустина также не указаны конкретные учреждения. В начале февраля Счетная палата внесла «Дом.рф», Корпорацию по развитию МСП и Российский экспортный центр в план проверок на 2020 г., сообщало РБК. Белоусов курирует в правительстве работу ВЭБ.РФ, которой подведомственны эти институты, а также Корпорацию МСП, АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» и другие институты развития, указано на сайте правительства.