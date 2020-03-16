Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%

Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500. Прогноз подразумевает худший вариант развития событий, сравнимый с финансовым кризисом 2008 г. Несмотря на то что Россия обеспечила профицит текущего счета, падение цен на нефть не позволит рублю вырасти по отношению к доллару, подобно валютам Таиланда и Тайваня.