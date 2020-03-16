Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%
Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500. Прогноз подразумевает худший вариант развития событий, сравнимый с финансовым кризисом 2008 г. Несмотря на то что Россия обеспечила профицит текущего счета, падение цен на нефть не позволит рублю вырасти по отношению к доллару, подобно валютам Таиланда и Тайваня.
Наибольшее падение (до 39,3%) среди валют стран с развивающейся экономикой Bloomberg ожидает от турецкой лиры. При этом анализ допускает, что потери могут быть ниже из-за решения властей Турции ограничить транзакции на своповых рынках. Для сравнения, пара доллар – иена сможет укрепиться максимум на 1%.
Изменения на валютных рынках происходят из-за распространения коронавируса с декабря 2019 г., а также падения цен на нефть, вызванного распадом сделки ОПЕК+ на переговорах 6 марта. Торги на американских биржах 16 марта открылись падением на 8%, спровоцировавшим третью за две недели приостановку торгов. К 17.06 мск падение индекса S & P 500 составило 9,97%, Dow – 10,35%, Nasdaq – 9,59%.