Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель

Brent начала терять в цене с открытием торгового дня: в 9.00 мск она продавалась за $23,63/барр. Майские поставки Brent опустились ниже $23/барр. в 10.34. Пик падения наблюдался с 10.38 по 10.45, когда цена барреля Brent колебалась от $22,77 до $22,81.