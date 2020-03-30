Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр. Падение цены к прошлому торговому дню составило 8,9%.
Brent начала терять в цене с открытием торгового дня: в 9.00 мск она продавалась за $23,63/барр. Майские поставки Brent опустились ниже $23/барр. в 10.34. Пик падения наблюдался с 10.38 по 10.45, когда цена барреля Brent колебалась от $22,77 до $22,81.
Торговая неделя 30 апреля открылась падением российских рынков. Индекс Мосбиржи к 11.24 мск составляет 2391,59 пункта (-0,40% к пятнице), индекс РТС – 947,68 пункта (-0,80%). Биржевой курс доллара в моменте превысил 80 руб., курс евро – 89 руб. Индексы европейских и азиатских бирж также падают: японский Nikkei 225 закрылся падением на 1,57%, а лондонский FTSE 100 к 11.30 мск снизился на 1,66%