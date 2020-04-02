Компании смогут вычитать из прибыли расходы на борьбу с коронавирусом
Компании смогут снижать базу для расчета налога на прибыль на расходы, связанные с покупкой средств для борьбы с коронавирусом. Речь пойдет о покупках средств индивидуальной защиты, тест-системах и медицинском оборудовании для диагностики и лечения вируса. Учитывать можно будет затраты, возникшие с начала 2020 г. Законопроект с такими мерами Минфин направил в правительство, сообщается на сайте министерства.
Вычет расходов – очередная правительственная мера поддержки бизнеса в условиях коронавируса. На весь антикризисный план правительство зарезервировало 1,4 трлн руб., заявил 1 апреля премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее правительство получило дополнительные полномочия по отсрочкам налоговых платежей. Также среди уже заявленных налоговых мер поддержки бизнеса – отсрочка по налогам для малого и среднего бизнеса, кроме НДС. Отдельные решения принимаются по поддержке наиболее пострадавших отраслей – общественного питания, бытовых услуг, авиаперевозок, туризма, спорта, культуры и развлечений, перечислял Мишустин 1 апреля.
Однако в тот комплекс поправок не вошли полномочия правительства самостоятельно менять налоговые ставки или вводить налоговые льготы даже на время.
Юристы же указывали, что для реальной поддержки к уже объявленным мерам необходимо добавить временную отмену части налогов или сократить налоговые платежи, хотя бы на время кризиса. Однако идея снизить налоги не обсуждается, говорили два федеральных чиновника.