Компании смогут вычитать из прибыли расходы на борьбу с коронавирусом

Компании смогут снижать базу для расчета налога на прибыль на расходы, связанные с покупкой средств для борьбы с коронавирусом. Речь пойдет о покупках средств индивидуальной защиты, тест-системах и медицинском оборудовании для диагностики и лечения вируса. Учитывать можно будет затраты, возникшие с начала 2020 г. Законопроект с такими мерами Минфин направил в правительство, сообщается на сайте министерства.