Правительство ограничило госзакупки иностранных помидоров и огурцов
Огурцы и помидоры пополнили список товаров, при закупках которых государство дает приоритет отечественным производителям. Соответствующее постановление правительства опубликовано в понедельник.
Теперь на торгах за право поставлять государственным учреждениям – школам, детсадам, больницам и проч. – будет применяться правило «третий лишний». Если на торги придут хотя бы два российских поставщика, то предложение иностранного товара не может рассматриваться.
Сейчас по таким правилам из продуктов уже закупаются мясо, рыба, молоко, масло, рис, сахар, соль и вино. Есть аналогичные списки и для непродуктовых товаров – лекарств, медизделий, товаров легкой промышленности и проч.
Минсельхоз, разработавший проект постановления, объяснял, что запрет направлен на поддержку отечественных производителей и развитие тепличного овощеводства. Общая площадь зимних теплиц за последние пять лет увеличилась до 2500 га, что на четверть превышает показатель 2014 г. Производство тепличных овощей, по данным министерства, за этот период выросло на 65%.
Российские производители вполне могут заменить импортных, считает гендиректор ТД «Мое лето» Вагиф Бикулов. Вопрос лишь в механизме контроля: важно обязать госзаказчиков к прямым закупкам у производителей, чтобы можно было гарантировать исполнение ограничения.