Правительство ограничило госзакупки иностранных помидоров и огурцов

Минсельхоз, разработавший проект постановления, объяснял, что запрет направлен на поддержку отечественных производителей и развитие тепличного овощеводства. Общая площадь зимних теплиц за последние пять лет увеличилась до 2500 га, что на четверть превышает показатель 2014 г. Производство тепличных овощей, по данным министерства, за этот период выросло на 65%.