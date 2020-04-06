Правительство продлило срок подачи налоговых деклараций для физлиц
Правительство продлило сроки декларационной кампании для физлиц на три месяца. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Постановление было опубликовано на интернет-портале правовой информации.
В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о доходах, полученных в 2019 г., необходимо было до 30 апреля. Постановление продлевает декларацию на три месяца – до 30 июля «в связи со сложной эпидемиологической обстановкой». Срок для уплаты налога, исчисленного в декларации, сохранен прежним – 15 июля 2020 г. Отчитаться о доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. Например, те, кто продал недвижимость раньше минимального срока владения, получил доход от иностранных источников и т. д.
Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 г.