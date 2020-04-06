Правительство продлило срок подачи налоговых деклараций для физлиц

В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о доходах, полученных в 2019 г., необходимо было до 30 апреля. Постановление продлевает декларацию на три месяца – до 30 июля «в связи со сложной эпидемиологической обстановкой». Срок для уплаты налога, исчисленного в декларации, сохранен прежним – 15 июля 2020 г. Отчитаться о доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. Например, те, кто продал недвижимость раньше минимального срока владения, получил доход от иностранных источников и т. д.