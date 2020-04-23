Fitch вдвое ухудшило прогноз спада мирового ВВП из-за коронавируса

Коррективы в глобальный прогноз вносятся с учетом результатов первого квартала и тех мер, которые применялись для борьбы с коронавирусом. Так, прогноз ВВП Италии понизился на 8% после известий его падении на 5%. Во Франции и Испании ВВП в первом квартале сократился почти на 5%, а перспективы Испании особенно сильно пострадали из-за обвала туризма. ВВП как в США, так и в Великобритании, где ограничения из-за коронавируса начались чуть позже, чем в еврозоне, сократится более чем на 10% во втором квартале 2020 г. Это приведет годовому спаду примерно на 6%, несмотря на агрессивное смягчение макроэкономической политики, отмечает агентство.