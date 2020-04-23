Fitch вдвое ухудшило прогноз спада мирового ВВП из-за коронавируса
Международное рейтинговое агентство Fitch вдвое ухудшило прогноз спада мирового валового внутреннего продукта (ВВП) из-за пандемии коронавирусной инфекции. ВВП сократится на 3,9%, говорится в новом глобальном экономическом прогнозе агентства.
По словам главного экономиста агентства Брайана Коултона, новый прогноз сокращения ВВП «является спадом беспрецедентной глубины в послевоенный период». Коултон отметил, что рецессия 2020 г. «будет вдвое серьезнее, чем рецессия 2009 г.». По оценке агентства, снижение ВВП равняется падению уровня мировых доходов на $2,8 трлн по сравнению с 2019 г. и потере $4,5 трлн относительно ожиданий в отношении глобального ВВП в 2020 г. Fitch ожидает, что ВВП Еврозоны сократится на 7%, ВВП США на 5,6% и ВВП Великобритании на 6,3% в 2020 г.
Fitch расширил в своих оценках временные границы ограничений из-за коронавируса в крупных странах до девяти недель вместо пяти. Дополнительный месяц блокировки сократит ВВП примерно на 2 процентных пункта. «Потери рабочих мест происходят в экстремальных масштабах, на предприятия малого и среднего бизнеса оказывается сильное давление, путь к нормальной жизни после состояния здоровья кризис, скорее всего, будет медленным», — считает Коултон. По оценкам, которые он приводит, ВВП США и Еврозоны останется ниже уровней четвертого квартала 2019 г. в течение всего 2021 г.
Коррективы в глобальный прогноз вносятся с учетом результатов первого квартала и тех мер, которые применялись для борьбы с коронавирусом. Так, прогноз ВВП Италии понизился на 8% после известий его падении на 5%. Во Франции и Испании ВВП в первом квартале сократился почти на 5%, а перспективы Испании особенно сильно пострадали из-за обвала туризма. ВВП как в США, так и в Великобритании, где ограничения из-за коронавируса начались чуть позже, чем в еврозоне, сократится более чем на 10% во втором квартале 2020 г. Это приведет годовому спаду примерно на 6%, несмотря на агрессивное смягчение макроэкономической политики, отмечает агентство.
Поскольку в Китае и Индии ожидается рост менее 1%, резко сократится ВВП в развивающихся странах в 2020 г. Для Мексики прогнозируют минус 6,6%, для Бразилии — минус 4%, для ЮАР — минус 5,5%, для Турции — минус 2%. В прогнозе отмечается, что это беспрецедентное явление с 1980-х годов. В России ожидается спад ВВП на 3,3% в этом году, с небольшим ростом в следующем — на 2,5%.