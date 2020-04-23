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Аргентина приблизилась к дефолту

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Правительство Аргентины не выплатило 22 апреля около $500 млн процентов по внешнему долгу. Если в течение 30-дневного периода страна так и не заплатит держателям гособлигаций, это будет означать девятый дефолт в ее истории.

Платеж был пропущен через несколько дней после того, как крупнейшие держатели гособлигаций Аргентины отклонили предложение правительства о реструктуризации долга. Буэнос-Айрес предлагал ввести трехлетний мораторий на выплату долга в 2020–2022 гг., а затем снизить процентную ставку до 0,55% в 2023 г. и постепенно повышать ее до 4,5% по мере восстановления экономики, а также урезать основной долг. Эти меры позволили бы Аргентине сэкономить более $40 млрд. Но кредиторы отклонили предложение, поскольку правительство до сих пор не представило план восстановления финансовой стабильности и не договорилось о реструктуризации долга с МВФ, от которого оно получило $44 млрд финансовой помощи. На долю платежей МВФ приходится более 40% долговых обязательств страны в ближайшие четыре года.

Министерство финансов Аргентины заявило, что постарается избежать дефолта и все еще пытается прийти к соглашению с иностранными кредиторами. Но днем ранее министр финансов Мартин Гусман в интервью местной радиостанции сказал, что у страны уже «виртуальный дефолт» и правительство не будет менять свое предложение кредиторам. «Мы не в состоянии предложить [более выгодные условия] и не собираемся этого делать», — заявил он.

Пандемия коронавируса усугубила экономические проблемы Аргентины. Ее ВВП сократится на 5,7% в этом году, прогнозирует МВФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных