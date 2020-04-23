Аргентина приблизилась к дефолту

Платеж был пропущен через несколько дней после того, как крупнейшие держатели гособлигаций Аргентины отклонили предложение правительства о реструктуризации долга. Буэнос-Айрес предлагал ввести трехлетний мораторий на выплату долга в 2020–2022 гг., а затем снизить процентную ставку до 0,55% в 2023 г. и постепенно повышать ее до 4,5% по мере восстановления экономики, а также урезать основной долг. Эти меры позволили бы Аргентине сэкономить более $40 млрд. Но кредиторы отклонили предложение, поскольку правительство до сих пор не представило план восстановления финансовой стабильности и не договорилось о реструктуризации долга с МВФ, от которого оно получило $44 млрд финансовой помощи. На долю платежей МВФ приходится более 40% долговых обязательств страны в ближайшие четыре года.