Аргентина приблизилась к дефолту
Правительство Аргентины не выплатило 22 апреля около $500 млн процентов по внешнему долгу. Если в течение 30-дневного периода страна так и не заплатит держателям гособлигаций, это будет означать девятый дефолт в ее истории.
Платеж был пропущен через несколько дней после того, как крупнейшие держатели гособлигаций Аргентины отклонили предложение правительства о реструктуризации долга. Буэнос-Айрес предлагал ввести трехлетний мораторий на выплату долга в 2020–2022 гг., а затем снизить процентную ставку до 0,55% в 2023 г. и постепенно повышать ее до 4,5% по мере восстановления экономики, а также урезать основной долг. Эти меры позволили бы Аргентине сэкономить более $40 млрд. Но кредиторы отклонили предложение, поскольку правительство до сих пор не представило план восстановления финансовой стабильности и не договорилось о реструктуризации долга с МВФ, от которого оно получило $44 млрд финансовой помощи. На долю платежей МВФ приходится более 40% долговых обязательств страны в ближайшие четыре года.
Министерство финансов Аргентины заявило, что постарается избежать дефолта и все еще пытается прийти к соглашению с иностранными кредиторами. Но днем ранее министр финансов Мартин Гусман в интервью местной радиостанции сказал, что у страны уже «виртуальный дефолт» и правительство не будет менять свое предложение кредиторам. «Мы не в состоянии предложить [более выгодные условия] и не собираемся этого делать», — заявил он.
Пандемия коронавируса усугубила экономические проблемы Аргентины. Ее ВВП сократится на 5,7% в этом году, прогнозирует МВФ.