Самозанятые получат уплаченные ранее налоги
Президент Владимир Путин поручил вернуть самозанятым уплаченные ими в 2019 г. налоги на доход. По его словам, участниками такого налогового режима по итогам прошлого года стали 340 000 россиян. В декабре Михаил Мишустин (на тот момент – руководитель ФНС) оценивал число самозанятых в 330 000, а их совокупные выплаты в бюджет составили примерно 1 млрд руб.
Налоговый режим для самозанятых в качестве эксперимента заработал в 2019 г. в четырех регионах – Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях. В соответствии с ним человек с доходом до 2,4 млн руб. в год, оказывающий платные услуги и не имеющий наемных работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить налог по ставке 4% с дохода при работе с другими людьми, 6% – с компаниями. Через приложение-кассу самозанятые могут зарегистрироваться, проводить все платежи и выплачивать налог.
Сейчас самозанятых уже около 650 000 человек, заявил Путин 11 мая. Режим действует в 23 регионах. Все они получат «налоговый капитал» – 12 130 руб. (один минимальный размер оплаты труда) на оплату налоговых платежей в этом году.
Оставшиеся регионы могут сами принимать решение о введении режима для самозанятых. Такой закон был подписан 1 апреля 2020 г. Регионы могут принимать решения о введении режима с 1 июля 2020 г. отдельными законами. Эти законы должны вступать в силу не менее чем через месяц со дня их опубликования.