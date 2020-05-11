Самозанятые получат уплаченные ранее налоги

Налоговый режим для самозанятых в качестве эксперимента заработал в 2019 г. в четырех регионах – Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях. В соответствии с ним человек с доходом до 2,4 млн руб. в год, оказывающий платные услуги и не имеющий наемных работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить налог по ставке 4% с дохода при работе с другими людьми, 6% – с компаниями. Через приложение-кассу самозанятые могут зарегистрироваться, проводить все платежи и выплачивать налог.