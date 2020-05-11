Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Самозанятые получат уплаченные ранее налоги

Ведомости

Президент Владимир Путин поручил вернуть самозанятым уплаченные ими в 2019 г. налоги на доход. По его словам, участниками такого налогового режима по итогам прошлого года стали 340 000 россиян. В декабре Михаил Мишустин (на тот момент – руководитель ФНС) оценивал число самозанятых в 330 000, а их совокупные выплаты в бюджет составили примерно 1 млрд руб.

Налоговый режим для самозанятых в качестве эксперимента заработал в 2019 г. в четырех регионах – Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях. В соответствии с ним человек с доходом до 2,4 млн руб. в год, оказывающий платные услуги и не имеющий наемных работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить налог по ставке 4% с дохода при работе с другими людьми, 6% – с компаниями. Через приложение-кассу самозанятые могут зарегистрироваться, проводить все платежи и выплачивать налог.

Сейчас самозанятых уже около 650 000 человек, заявил Путин 11 мая. Режим действует в 23 регионах. Все они получат «налоговый капитал» – 12 130 руб. (один минимальный размер оплаты труда) на оплату налоговых платежей в этом году.

Оставшиеся регионы могут сами принимать решение о введении режима для самозанятых. Такой закон был подписан 1 апреля 2020 г. Регионы могут принимать решения о введении режима с 1 июля 2020 г. отдельными законами. Эти законы должны вступать в силу не менее чем через месяц со дня их опубликования.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных