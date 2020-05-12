Суверенный фонд Норвегии продаст активы на $37 млрд

Норвежский Government Pension Fund Global — крупнейший суверенный фонд, его объем оценивается в $1 трлн, сообщает Reuters. В нормальных условиях расходы из фонда за год не могут превышать 3% от суммы активов. Исходя из оценки стоимости активов от 1 января, планируемые расходы в 2020 г. составят 4,2%. Последний раз ограничение превышалось во время финансового кризиса 2008-2009 гг. Тогда потолок был установлен на значении 4%, а доля выведенных средств к общему объему достигла 4.1%.