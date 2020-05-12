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Суверенный фонд Норвегии продаст активы на $37 млрд

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Норвегия планирует потратить 420 млрд крон из суверенного фонда Government Pension Fund Global для возмещения ущерба от распространения коронавируса, 382 млрд крон ($37 млрд) будет получено за счет продажи активов, сообщает Bloomberg. Это крупнейшая продажа средств норвежского фонда благосостояния. Ранее рекордный вывод средств был в 2016 г., тогда Норвегия продажа активы фонда на сумму в 87,7 млрд крон.

Норвежский Government Pension Fund Global — крупнейший суверенный фонд, его объем оценивается в $1 трлн, сообщает Reuters. В нормальных условиях расходы из фонда за год не могут превышать 3% от суммы активов. Исходя из оценки стоимости активов от 1 января, планируемые расходы в 2020 г. составят 4,2%. Последний раз ограничение превышалось во время финансового кризиса 2008-2009 гг. Тогда потолок был установлен на значении 4%, а доля выведенных средств к общему объему достигла 4.1%.

Доходы Government Pension Fund Global сократились из-за того, что компании, в акции которых вложены средства фонда, соткратили объемы выплат акционерам. Фонд не дает прогнозы дохода в 2020 г., уточняет Bloomberg. В 2019 г. денежный поток фонда составил 243 млрд норвежских крон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных