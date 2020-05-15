Розничные продажи в США упали в апреле на рекордные 16,4%

Продажи снизились во всех крупных категориях, за исключением той, куда входят онлайн-ритейлеры, где они выросли на 8,4%, сообщило министерство торговли. Выручка баров и ресторанов уменьшилась на 29,5%. Еще сильнее упали продажи в магазинах одежды, электроники и мебели. Потеря работы также ограничивает спрос. За последние восемь недель за пособиями по безработице обратились 36,5 млн человек.