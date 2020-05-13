Восстановление мировой экономики будет небыстрым и неровным

Восстановление мировой экономики будет небыстрым и неровнымТраектория в прогнозах начинает напоминать галочку на логотипе Nike
Еще в середине апреля многие прогнозы были основаны на сценарии V-образного восстановления мировой экономики – за быстрым провалом последует быстрый рост по мере отмены ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Ожидалось, что до докризисного уровня экономика сможет восстановиться уже к концу года. Но по мере продления карантина, роста безработицы и осознания влияния кризиса на потребительский спрос и международные производственные цепочки прогнозы стали ухудшаться. Эксперты начали рисовать пессимистичные траектории – более длительного U-образного восстановления и даже L-образного: в этом сценарии второй волны пандемии и продления мер социального дистанцирования возвращение на докризисный уровень откладывается надолго.
Многие руководители компаний и экономисты теперь говорят о траектории деловой активности, которая напоминает галочку на логотипе Nike: после стремительного провала начнется длительное, болезненное восстановление, пишет The Wall Street Journal. Многие экономики вернутся на уровень 2019 г. в лучшем случае к концу следующего года. «Восстановление не будет быстрым, – приводит газета слова Марка Шнайдера, генерального директора Nestle. – Процесс займет несколько кварталов, если не лет».
Лучше не становится
Ситуация ухудшилась с тех пор, как МВФ в начале апреля опубликовал обновленный прогноз, по которому мировой ВВП сократится в 2020 г. на 3% (в развитых странах – на 6,1%, в развивающихся – на 1%), заявила во вторник директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. В июне МВФ даст новые оценки.
К концу 2021 г. на докризисный уровень из крупных экономик вернется лишь Китай, по подсчетам McKinsey и Oxford Economics. Общемировой ВВП достигнет уровня IV квартала 2019 г. в III квартале 2022 г., тогда как ВВП США – в I квартале, а еврозоны – в III квартале 2023 г. (все оценки предполагают погрешность в плюс-минус один квартал).
Экономисты, опрошенные Европейским центральным банком, не ждут возвращения еврозоны на докризисный уровень до 2022 г. В этом году ВВП региона упадет на 5,5%, а в следующем вырастет всего на 4,3%, по их оценкам. Прогноз Еврокомиссии на этот год еще хуже – драматичное падение ВВП еврозоны на 7,7%, в следующем рост на 6,3%.
Ситуация в Китае, который, как надеялись аналитики, покажет миру пример выхода из кризиса, не дает особых поводов для оптимизма. Индекс цен производителей в апреле опустился на 3,1% в годовом выражении; дефляционное давление на оптовые цены сохранится, так как в импортирующих китайскую продукцию странах тоже кризис, считает Лю Сючжи, аналитик Bank of Communications. Продажи автомобилей в апреле, когда карантин был уже снят по всей стране, а производства восстановили работу, выросли на 4,4% по сравнению с апрелем 2019 г., по данным Ассоциации автопроизводителей Китая. Но за год, по ее прогнозу, падение составит 15–25%. «V-образного восстановления экономической активности не будет, оно будет медленным», – считает Лю.
Хотя в Китае открылось около 80% ресторанов, они заполнены на 50–70% из-за мер социального дистанцирования. Около 15% ресторанов в стране, скорее всего, вообще не откроются, считает Грэм Питкетли, финансовый директор Unilever.
Производственно-инвестиционная проблема
В еврозоне карантин нанес сильнейший удар по промышленности – в марте спад составил 11,3% по сравнению с февралем, производство упало до уровня более чем 10-летней давности. Открытие заводов, безусловно, приведет к росту с еще более низких апрельских уровней, отмечает Берт Колийн, старший экономист по еврозоне ING. Последующее восстановление будет «постепенным из-за медленного снятия ограничительных мер, сбоев в цепочках поставок из-за неравномерного восстановления активности в мировой экономике и более низкого спроса, чем до коронакризиса», написал он в отчете.
Кризис ударил по долгосрочным инвестиционным планам. «Инвестиции – критически важный фактор, показывающий, каким может быть будущий рост. Не инвестируя, вы не сможете расти быстрее», – говорит Яэл Селвин, главный экономист по Великобритании KPMG (цитата по Financial Times). Компании сейчас больше озабочены поддержанием краткосрочной ликвидности. Согласно опросу ЕЦБ, корпоративных клиентов банков еврозоны, которым не нужны кредиты для долгосрочных капиталовложений, в I квартале было на 15% больше, чем тех, которым они нужны (кварталом ранее их было поровну). Тогда как с востребованностью кредитов на пополнение оборотного капитала все наоборот: тех, кому они требовались, было на 26% больше, чем тех, кому нет (также поровну в IV квартале).
По оценке Capital Economics, капиталовложения в еврозоне упадут в 2020 г. на 24%, а в последующие год-два инвестиции будут ограниченными, поскольку компаниям придется гасить отложенные сейчас налоговые платежи и антикризисные кредиты. Еще одним сдерживающим фактором будет падение прямых иностранных инвестиций, которые в этом году сократятся в мире на 40%, сильнее всего пострадают энергетика, автопромышленность и авиаперевозки, по оценке UNCTAD.
Авиакомпании не ждут возвращения пассажиропотока на докризисный уровень до 2022 г. в лучшем случае.
Сильно пострадать может сектор коммерческой недвижимости – офисной и торговой. Значительная часть сотрудников в разных отраслях может остаться на удаленной работе не только в ближайшие месяцы, но и в более долгосрочной перспективе. Facebook сообщил недавно, что его сотрудники могут работать из дома до конца года. Руководство Barclays рассматривает возможность перевести банкиров из центрального офиса на площади в отделениях и не собирать ежедневно 7000 человек в штаб-квартире. Не ясно, как будут выживать коворкинги, учитывая требования соблюдать дистанцию и опасения людей за свое здоровье.
Удар по спросу
Серьезные проблемы ожидаются в потребительском секторе из-за рекордного роста безработицы и резкой потери дохода. В Европе, по оценке McKinsey, под угрозой 59 млн рабочих мест – около 26% работников частного сектора ЕС и Великобритании могут быть уволены, отправлены в отпуск без сохранения содержания, потерять заработок полностью или частично. Шок для ВВП связан именно со спросом, отмечают эксперты McKinsey, поэтому настроения людей имеют большое значение, а в Европе они хуже, чем в США и Китае.
В США количество рабочих мест в апреле сократилось на 20,5 млн, безработица выросла до 14,7%. Выступая в среду, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул, что кризис усилит неравенство: только в марте работу потеряли члены почти 40% домохозяйств, зарабатывавших менее $40 000 в год. Первыми персонал стали сокращать компании, где заработки невысоки, такие как гостиницы, кафе и рестораны, турагентства. В ING ожидают, что в мае экономика лишится еще 12 млн рабочих мест, поэтому названная Пауэллом цифра может вырасти до 60% к концу месяца.
Надежды на быстрое возвращение уволенных на работу тоже, видимо, не оправдаются, по крайней мере в ряде секторов. Так, United Airlines планирует сократить около 30% офисных сотрудников начиная с октября. До этого времени авиаперевозчик согласился их не увольнять, чтобы получить $5 млрд помощи от правительства.
Люди собираются экономить и менять потребительские привычки. По опросу Coresight Research, более половины американцев уже сейчас говорят о сокращении трат на Рождество. Опасаясь за свое здоровье, свыше 70% опрошенных не собираются посещать общественные места даже после смягчения ограничительных мер; из них более половины не намерены ходить в торговые центры, почти треть из их числа не будут делать этого более полугода.
К концу года США удастся восстановить лишь 30–40% потерянного выпуска и занятости, считают аналитики Deutsche Bank. По их прогнозу, ВВП страны сократится в этом году на 7,1%, а на докризисный уровень вернется в 2022 г. или позже.
Неопределенность крайне высока, она связана не только с вирусом, но и с глубиной падения и скоростью восстановления экономики, отмечают в отчете аналитики Citigroup. Восстанавливаться разные отрасли будут по-разному. Citi разделил восемь отраслей на две группы – «игра» и «работа» в зависимости от их важности для бесперебойного функционирования экономики, обеспечения жизни людей и трудностей с сохранением дистанции. После II квартала 2020 г. восстановление до докризисного уровня в первой группе, куда вошли отели и рестораны, авиатранспорт, искусство/развлечения/персональные услуги, а также оптовая и розничная торговля, займет 6–9 кварталов. Срок для группы «работа» (промышленное производство, финансовые услуги, бизнес-услуги, высокотехнологическое производство) – 4–8 кварталов.