Восстановление мировой экономики будет небыстрым и неровным

Кризис ударил по долгосрочным инвестиционным планам. «Инвестиции – критически важный фактор, показывающий, каким может быть будущий рост. Не инвестируя, вы не сможете расти быстрее», – говорит Яэл Селвин, главный экономист по Великобритании KPMG (цитата по Financial Times). Компании сейчас больше озабочены поддержанием краткосрочной ликвидности. Согласно опросу ЕЦБ, корпоративных клиентов банков еврозоны, которым не нужны кредиты для долгосрочных капиталовложений, в I квартале было на 15% больше, чем тех, которым они нужны (кварталом ранее их было поровну). Тогда как с востребованностью кредитов на пополнение оборотного капитала все наоборот: тех, кому они требовались, было на 26% больше, чем тех, кому нет (также поровну в IV квартале).