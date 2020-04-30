Российские авиакомпании рискуют потерять полтриллиона рублей из-за эпидемии

Российские авиакомпании рискуют потерять полтриллиона рублей из-за эпидемииЭто около половины годовой выручки всей авиационной отрасли
Российские авиакомпании могут потерять в 2020 г. 550 млрд руб. выручки из-за связанных с эпидемией коронавируса ограничений на перелеты и падения спроса, рассказал «Ведомостям» старший эксперт авиационной практики Bain & Company Сергей Зайцев. Bain входит в большую тройку мировых консалтинговых компаний.
По словам Зайцева, этот прогноз основан на том, что нынешняя ситуация с внутренними перевозками сохранится до конца июня и спрос до уровня 2019 г. восстановится к декабрю 2020 г., а запрет на международные перелеты продлится до конца июля и спрос к декабрю восстановится лишь до 60% от показателей прошлого года.
Авиакомпании, таким образом, на международных рейсах недополучат 380 млрд руб. выручки, на внутренних — 170 млрд руб., уточняет Зайцев. В основу расчетов положен объем выставленных емкостей на российских и международных рейсах в 2019 г., скорректированный на рост рынка, а также средний уровень дохода на кресло-километр.
В январе — феврале отрасль выросла на 8% до 16,9 млн перевезенных пассажиров. Но уже в марте ее показатели упали на 27% до 6,4 млн человек. Международные полеты по решению правительства закрывались в течение прошлого месяца и были полностью запрещены в конце марта. Перелеты по России разрешены, но из-за принимаемых федеральным правительством (закрытие до конца мая всех гостиниц и санаториев, нерабочие дни) и региональными властями мер (14-дневный карантин для прилетающих из Москвы, самоизоляция) спрос на них упал катастрофически. По данным Международной ассоциации аэропортов, в апреле трафик на внутренних линиях в 20 раз ниже, чем в апреле 2019 г.
По этому прогнозу, пассажирооборот российских авиакомпаний в 2020 г. на международных линиях упадет примерно на 65% до 55 млрд кресло-километров, на внутренних линиях падение составит около 35% — до 94 млрд кресло-километров, рассказал Зайцев.
Пассажирооборот — показатель, учитывающий количество пассажиров и длину маршрутов. От дальности перелета зависит стоимость билетов. На отмененные сейчас международные рейсы в 2019 г. пришлось 58% пассажирооборота и 43% пассажиров российских авиакомпаний.
В 2019 г. пассажирооборот российских авиакомпаний составил около 300 млрд кресло-километров, т. е. в этом году объем оказанных услуг и выручка отрасли рискуют сократиться вдвое. Возможные потери отрасли сопоставимы с выручкой всей группы «Аэрофлот» (678 млрд руб.) в 2019 г. На «Аэрофлот» и его дочерние авиакомпании в прошлом году пришлось 47% пассажиров и 48% пассажирооборота всех российских перевозчиков (данные Росавиации).
Прямые убытки авиакомпаний будут меньше и составят 275—330 млрд руб., так как в отсутствие полетов они не несут часть переменных затрат, прежде всего на топливо, аэропортовые сборы, услуги аэронавигации, продолжает Зайцев.
Авиакомпании прогнозы своих потерь не озвучивают.
Сроков восстановления авиасообщения чиновники не называют даже примерно. Главный санитарный врач России Анна Попова говорила, что регионы могут начать ослаблять карантинные меры после 11 мая, но под присмотром федеральных властей.
«Восстановление внутреннего рынка к концу года полностью, а международных перевозок наполовину — очень оптимистичный сценарий. Существенный рост международных линий начнется, скорее всего, только через год, а на полное восстановление перевозок уйдут годы», — говорит директор НЦ-26 ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. Дело даже не в запретах, а в том, что кризис сильно бьет по среднему и малому бизнесу, по среднему классу, который и формирует основной спрос для гражданской авиации, объясняет он. Хотя за всеми предыдущими кризисами в экономике России следовал в части авиации интенсивный рост («отскок»), в этот раз восстановление будет мучительно долгим и на уровень 2019 г. авиаотрасль, если государство не окажет ее массированной финансовой поддержки, выйдет не ранее 2024 г., добавляет Фридлянд.
Решений о поддержке авиации пока не принято. Президент Владимир Путин поручил правительству выделить авиакомпаниям 23 млрд руб., правительство уже анонсировало, что для покрытия их потерь за март выплатит 7,3 млрд руб., но постановление правительства еще не вышло. Но авиакомпании не получили до сих пор и 23 млрд руб. компенсаций за подорожание авиакеросина в прошлом году, которые были обещаны президентом.