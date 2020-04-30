Российские авиакомпании рискуют потерять полтриллиона рублей из-за эпидемии

«Восстановление внутреннего рынка к концу года полностью, а международных перевозок наполовину — очень оптимистичный сценарий. Существенный рост международных линий начнется, скорее всего, только через год, а на полное восстановление перевозок уйдут годы», — говорит директор НЦ-26 ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. Дело даже не в запретах, а в том, что кризис сильно бьет по среднему и малому бизнесу, по среднему классу, который и формирует основной спрос для гражданской авиации, объясняет он. Хотя за всеми предыдущими кризисами в экономике России следовал в части авиации интенсивный рост («отскок»), в этот раз восстановление будет мучительно долгим и на уровень 2019 г. авиаотрасль, если государство не окажет ее массированной финансовой поддержки, выйдет не ранее 2024 г., добавляет Фридлянд.