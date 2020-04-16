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Минфин предлагает забрать у авиакомпаний около 7 млрд рублей субсидий

Эти субсидии позволяют сохранять часть региональных рейсов
Александр Воробьев
РИА Новости

Минфин предлагает забрать заложенные в бюджет субсидии на выполнение региональных рейсов и перераспределить эти средства на другие цели. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники трех авиакомпаний, знающие об этом от чиновников, и человек, близкий к Минтрансу. Речь идет о средствах, закладываемых ежегодно в бюджет по постановлению правительства № 1242 на субсидирование региональных перевозок, в бюджет 2020 г. на эти рейсы заложено 8,3 млрд руб., уточняют собеседники «Ведомостей».

«Это самая крупная и успешная программа в России по субсидированию авиаперевозок», – считают они. Субсидируемые по постановлению рейсы выполняются с начала года, но пик этих перевозок приходится на высокий сезон, поэтому у отрасли планируют забрать почти все эти средства, добавляют два собеседника. Авиакомпании могут лишиться порядка 7 млрд руб. субсидий, уточняет один из них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных