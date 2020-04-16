Минфин предлагает забрать у авиакомпаний около 7 млрд рублей субсидий

Минфин предлагает забрать у авиакомпаний около 7 млрд рублей субсидийЭти субсидии позволяют сохранять часть региональных рейсов
Минфин предлагает забрать заложенные в бюджет субсидии на выполнение региональных рейсов и перераспределить эти средства на другие цели. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники трех авиакомпаний, знающие об этом от чиновников, и человек, близкий к Минтрансу. Речь идет о средствах, закладываемых ежегодно в бюджет по постановлению правительства № 1242 на субсидирование региональных перевозок, в бюджет 2020 г. на эти рейсы заложено 8,3 млрд руб., уточняют собеседники «Ведомостей».
«Это самая крупная и успешная программа в России по субсидированию авиаперевозок», – считают они. Субсидируемые по постановлению рейсы выполняются с начала года, но пик этих перевозок приходится на высокий сезон, поэтому у отрасли планируют забрать почти все эти средства, добавляют два собеседника. Авиакомпании могут лишиться порядка 7 млрд руб. субсидий, уточняет один из них.