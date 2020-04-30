Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Безработные американцы в кризис получают больше работающего населения

В России же пособия по безработице не превышают половины средней зарплаты
Михаил Оверченко Светлана Ястребова
Сейчас меньше всего американский безработный получает в штате Миссисипи – $3340 в месяц, с учетом $600, выплачиваемых четыре недели /Andrew Burton / Getty Images via AFP

В США за последние пять недель заявки на пособие по безработице подали 26,5 млн человек. Показатель уже может быть близок к пику: число заявок сокращается три недели подряд, и, например, по прогнозу Oxford Economics, пандемия коронавируса приведет к потере в общей сложности 27,9 млн рабочих мест.

Столь резкого роста безработицы не было еще никогда. Можно было бы ожидать, что это сильно ударит по потребительской уверенности и в итоге – по расходам, усугубив кризис в экономике. До пандемии именно потребительский сектор в течение нескольких лет был основным двигателем экономического роста, тогда как производство стагнировало или сокращалось. Однако составляемый Мичиганским университетом индекс потребительских настроений хотя и упал в марте очень резко, но находится заметно выше исторических минимумов, показанных во время рецессий 1990 и 2008–2009 гг., указывают аналитики Morgan Stanley во главе со стратегом по фондовому рынку Майклом Уилсоном.

Они объясняют это двумя причинами, полагая, что ситуация в потребительском секторе не так плоха, как кажется на первый взгляд, и что он поможет экономике быстро выбраться из рецессии. Во-первых, задолженность потребителей значительно ниже, чем перед кризисом 2008 г., проблемы в этот раз, скорее, у компаний.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных