Безработные американцы в кризис получают больше работающего населения

Столь резкого роста безработицы не было еще никогда. Можно было бы ожидать, что это сильно ударит по потребительской уверенности и в итоге – по расходам, усугубив кризис в экономике. До пандемии именно потребительский сектор в течение нескольких лет был основным двигателем экономического роста, тогда как производство стагнировало или сокращалось. Однако составляемый Мичиганским университетом индекс потребительских настроений хотя и упал в марте очень резко, но находится заметно выше исторических минимумов, показанных во время рецессий 1990 и 2008–2009 гг., указывают аналитики Morgan Stanley во главе со стратегом по фондовому рынку Майклом Уилсоном.