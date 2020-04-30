Безработные американцы в кризис получают больше работающего населения

Безработные американцы в кризис получают больше работающего населенияВ России же пособия по безработице не превышают половины средней зарплаты
В США за последние пять недель заявки на пособие по безработице подали 26,5 млн человек. Показатель уже может быть близок к пику: число заявок сокращается три недели подряд, и, например, по прогнозу Oxford Economics, пандемия коронавируса приведет к потере в общей сложности 27,9 млн рабочих мест.
Столь резкого роста безработицы не было еще никогда. Можно было бы ожидать, что это сильно ударит по потребительской уверенности и в итоге – по расходам, усугубив кризис в экономике. До пандемии именно потребительский сектор в течение нескольких лет был основным двигателем экономического роста, тогда как производство стагнировало или сокращалось. Однако составляемый Мичиганским университетом индекс потребительских настроений хотя и упал в марте очень резко, но находится заметно выше исторических минимумов, показанных во время рецессий 1990 и 2008–2009 гг., указывают аналитики Morgan Stanley во главе со стратегом по фондовому рынку Майклом Уилсоном.
Они объясняют это двумя причинами, полагая, что ситуация в потребительском секторе не так плоха, как кажется на первый взгляд, и что он поможет экономике быстро выбраться из рецессии. Во-первых, задолженность потребителей значительно ниже, чем перед кризисом 2008 г., проблемы в этот раз, скорее, у компаний.