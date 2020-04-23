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Экономика / Менеджмент

16% трудоспособного населения США осталось без работы

Но аналитиков теперь больше интересует, когда власти начнут снимать карантин
Михаил Оверченко
Карантинные меры могут начать снимать немного раньше, чем ожидалось /Mark Humphrey / AP

За неделю по 18 марта заявки на пособие по безработице подали 4,43 млн человек, сообщило министерство труда США. Таким образом, за пять недель, в течение которых компании прекратили деятельность, а власти ввели режим самоизоляции, без работы остались около 26,5 млн человек.

Это 16% всей рабочей силы в США. Обвал на рынке труда привел к тому, что за месяц с небольшим было потеряно больше рабочих мест, чем за период с сентября 2010 г., когда начался посткризисный бум занятости; за 9,5 года работу нашли 22 млн американцев.

Количество заявок снижается. Неделей ранее за пособием обратились 5,2 млн человек, до этого – 6,6 млн, а пик пришелся на неделю по 28 марта – 6,87 млн. Сейчас, правда, в соответствии с расширением перечня тех, кто может обратиться за пособием по безработице, заявки начали подавать самозанятые, люди, работавшие по совместительству, представители так называемой гиг-экономики (например, сотрудники сервисов по вызову такси).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных