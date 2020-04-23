16% трудоспособного населения США осталось без работы

Количество заявок снижается. Неделей ранее за пособием обратились 5,2 млн человек, до этого – 6,6 млн, а пик пришелся на неделю по 28 марта – 6,87 млн. Сейчас, правда, в соответствии с расширением перечня тех, кто может обратиться за пособием по безработице, заявки начали подавать самозанятые, люди, работавшие по совместительству, представители так называемой гиг-экономики (например, сотрудники сервисов по вызову такси).