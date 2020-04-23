16% трудоспособного населения США осталось без работы

16% трудоспособного населения США осталось без работыНо аналитиков теперь больше интересует, когда власти начнут снимать карантин
За неделю по 18 марта заявки на пособие по безработице подали 4,43 млн человек, сообщило министерство труда США. Таким образом, за пять недель, в течение которых компании прекратили деятельность, а власти ввели режим самоизоляции, без работы остались около 26,5 млн человек.
Это 16% всей рабочей силы в США. Обвал на рынке труда привел к тому, что за месяц с небольшим было потеряно больше рабочих мест, чем за период с сентября 2010 г., когда начался посткризисный бум занятости; за 9,5 года работу нашли 22 млн американцев.
Количество заявок снижается. Неделей ранее за пособием обратились 5,2 млн человек, до этого – 6,6 млн, а пик пришелся на неделю по 28 марта – 6,87 млн. Сейчас, правда, в соответствии с расширением перечня тех, кто может обратиться за пособием по безработице, заявки начали подавать самозанятые, люди, работавшие по совместительству, представители так называемой гиг-экономики (например, сотрудники сервисов по вызову такси).