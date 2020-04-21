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Люди в разных странах начинают протестовать против самоизоляции

«Мы лучше умрем от короны, чем от голода», – таков лейтмотив выступлений
Алексей Невельский Михаил Оверченко
Протесты в Огайо, США /Nick Oxford/ / AP

Режим самоизоляции начинает вызывать недовольство у людей в разных странах, включая Россию. Они требуют от властей разрешить им работать, так как меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса, наносят удар по экономике и лишают их средств к существованию.

Много протестов началось в США, где за последний месяц более 22 млн человек подали заявки на пособие по безработице. В нескольких штатах прошли демонстрации возле зданий местных администраций, люди требовали от губернаторов смягчить ограничительные меры.

«Мы хотим работать»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных