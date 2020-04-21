Люди в разных странах начинают протестовать против самоизоляции«Мы лучше умрем от короны, чем от голода», – таков лейтмотив выступлений
Режим самоизоляции начинает вызывать недовольство у людей в разных странах, включая Россию. Они требуют от властей разрешить им работать, так как меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса, наносят удар по экономике и лишают их средств к существованию.
Много протестов началось в США, где за последний месяц более 22 млн человек подали заявки на пособие по безработице. В нескольких штатах прошли демонстрации возле зданий местных администраций, люди требовали от губернаторов смягчить ограничительные меры.
«Мы хотим работать»
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