Американцам надоело терпеть ограничения из-за коронавируса

Тем не менее, по мнению протестующих, ограничение свободы передвижения и деятельности компаний – это чрезмерная реакция правительства на кризис, передает BBC News. Кроме того, росту недовольства способствует и позиция Трампа: 16 апреля он объявил, что США прошли пик эпидемии и могут начать возобновление экономической деятельности. Для президента это особенно важно, поскольку ограничения слишком вредят экономике – ключевому фактору успеха на предстоящих ноябрьских выборах, поясняет Reuters. По плану Трампа страна будет возвращаться к обычной жизни в три этапа. Каждый будет продолжаться две недели, на протяжении которых будут сохраняться определенные ограничения. При этом президент объявил, что непосредственно за выполнением этого плана и за сроками каждого этапа будут следить губернаторы штатов. Это привело к недовольству местных властей, поскольку многие из них решили, что снимать ограничения пока рано, поясняет BBC News. «Президент Трамп четко дал понять, что нам надо скорее возвращаться к работе, а то никакая вакцина нам уже не поможет», – цитирует агентство организаторов протестов в Миннесоте.