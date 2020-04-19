Американцам надоело терпеть ограничения из-за коронавируса

Американцам надоело терпеть ограничения из-за коронавирусаПрезидент-республиканец Трамп поддержал протесты против политики губернаторов-демократов
В США продолжаются массовые протесты из-за коронавируса: 18 апреля с требованием снять введенные для борьбы с пандемией ограничения на улицу вышли жители Техаса и Висконсина.
Ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции действуют в 42 штатах из 50, подсчитало агентство Reuters. Большинство из них на прошлой неделе заявили о продлении мер на май. Это вызвало волну протестов во многих штатах, в том числе в самых густонаселенных – Калифорнии, Техасе и Флориде. Протестующие в Миннесоте, Мичигане и Вирджинии даже заслужили солидарность президента Дональда Трампа, который в своем Twitter призвал их «освободить». Губернаторы этих штатов – члены демократической партии, поэтому Трамп поддержал демонстрантов, надеясь мобилизовать своих избирателей-республиканцев, считает аналитик BBC News Энтони Цурхер. А вот лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси резко осудила протестующих: «Да, мы все устали терпеть. Но то, что они делают, – это очень плохо. Ответом на пандемию должны быть тестирование, отслеживание контактов, лечение и домашний карантин».
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 19 апреля общее число инфицированных в мире составило 2 355 337 человек, из них почти треть (735 336) приходится на США. Однако гораздо больше американцев пострадали от вируса косвенно, потеряв работу: только в марте заявление на пособие по безработице подали почти 10,4 млн человек – больше, чем за все время экономического кризиса 2007–2009 гг. К 18 апреля общее число безработных уже перевалило за 22 млн. Резкий спад потребовал от правительства беспрецедентных мер по стимулированию экономики: еще в конце марта администрация Трампа и конгресс приняли пакет мер на $2 трлн, включающий прямые денежные выплаты американцам, увеличение помощи безработным, крупные инвестиции в систему здравоохранения и предоставление компаниям займов на сотни миллиардов долларов.
Тем не менее, по мнению протестующих, ограничение свободы передвижения и деятельности компаний – это чрезмерная реакция правительства на кризис, передает BBC News. Кроме того, росту недовольства способствует и позиция Трампа: 16 апреля он объявил, что США прошли пик эпидемии и могут начать возобновление экономической деятельности. Для президента это особенно важно, поскольку ограничения слишком вредят экономике – ключевому фактору успеха на предстоящих ноябрьских выборах, поясняет Reuters. По плану Трампа страна будет возвращаться к обычной жизни в три этапа. Каждый будет продолжаться две недели, на протяжении которых будут сохраняться определенные ограничения. При этом президент объявил, что непосредственно за выполнением этого плана и за сроками каждого этапа будут следить губернаторы штатов. Это привело к недовольству местных властей, поскольку многие из них решили, что снимать ограничения пока рано, поясняет BBC News. «Президент Трамп четко дал понять, что нам надо скорее возвращаться к работе, а то никакая вакцина нам уже не поможет», – цитирует агентство организаторов протестов в Миннесоте.
В то же время на прошлой неделе губернаторы нескольких штатов, включая Нью-Йорк, который больше всего пострадал от коронавируса, объявили о снижении темпов распространения инфекции. «Судя по данным за последние три дня, мы достигли плато и теперь число новых зараженных постепенно снижается», – заявил 18 апреля губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Улучшения показателей удалось достичь как раз благодаря ограничительным мерам, уточняет Reuters. Согласно модели, разработанной экспертами Вашингтонского университета, к началу августа число жертв коронавируса в США составит 60 308 человек – на 12% меньше, чем прогноз той же модели на прошлой неделе.
Слишком быстрая отмена ограничений может привести ко второй волне заболеваний, цитирует BBC News директора американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. С этим риском сталкиваются все страны, которые преодолели пик эпидемии: о частичном снятии ограничений уже объявили власти Австрии, Германии, Чехии, Испании, Китая, Южной Кореи и Ирана. Однако эти страны признают необходимость осторожного и постепенного возвращения к нормальной жизни. «Что касается карантина, сейчас самое безопасное – поддерживать интенсивное социальное дистанцирование, но на деле это не так просто. Нужно найти золотую середину», – приводит ТАСС слова премьер-министра Южной Кореи Чон Се Гюна.