Первый в России митинг против самоизоляции прошел во Владикавказе

Северная Осетия исторически регион с демократическими традициями, от митингов до движения, которое возникло после теракта в Беслане и привело к отставке главы республики Александра Дзасохова, напоминает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «То есть это регион с меньшей дистанцированностью между властью и населением, чем средние регионы России». Кроме того, есть фактор не очень сильной местной власти: Битаров не относится к числу сильных глав регионов, но в Северной Осетии традиционно встает проблема замены, поскольку при назначении глав республики всегда была хаотичность, отмечает эксперт. Поэтому, по его мнению, такой митинг «Битарову в минус», хотя и без этого Северная Осетия относится к слабым регионам, что «центр, в принципе, всегда устраивало». Сейчас есть дефицит эмпатии со стороны федеральных и местных властей, людям не дают сигнал, что власть с ними в одной лодке, считает Виноградов: «Объективные факторы для подобных выступлений есть. Но в последние годы по факту любые массовые мероприятия были запрещены, поэтому у людей есть страх перед ними. При этом любая подобная акция неизбежно становится политической и получает больший резонанс, чем она получила бы, если массовые выступления были бы частью политического ландшафта».