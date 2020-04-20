Первый в России митинг против самоизоляции прошел во Владикавказе

Первый в России митинг против самоизоляции прошел во ВладикавказеЕго участники требовали правды о коронавирусе и отставки главы Северной Осетии
Во Владикавказе 20 апреля прошел народный сход против режима самоизоляции с требованием отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. На площадь у Дома правительства вышли, по сообщениям разных СМИ, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, которые требовали отставки Битарова и роспуска республиканского парламента.
Глава республики, вышедший к участникам схода, заверил их, что режим самоизоляции – оптимальный способ не допустить распространения коронавируса: «Эту болезнь не я придумал. От этой болезни есть одно лечение – сидеть дома, как это делают во многих странах». Тем не менее площадь Битаров покинул под крики «В отставку!».
К Дому правительства были стянуты полицейские, там же находился глава республиканского МВД Михаил Скоков. По информации проекта «ОВД-инфо», участники акции протестовали из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической обстановке в регионе, а также требовали, чтобы власти разъяснили ситуацию и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии. Инициативная группа, сформированная из числа участников схода, зашла в здание администрации республики, чтобы пообщаться с членами правительства, сообщил ТАСС. Во второй половине дня ОМОН начал вытеснять митингующих с площади.
Помимо прочего участники акции требовали освободить блогера Вадима Чельдиева, против которого 15 апреля было возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе. Чельдиев призывал людей выйти на народный сход. «Сегодня под предлогом коронавируса, которого не существует, людей загнали в рабство», – заявил он в видеоролике, выложенном в его Telegram-канале. Блогер также призывал выйти на народные сходы и жителей других регионов. По данным СКР по Северной Осетии, Чельдиев выложил в соцсетях две видеозаписи, в которых ставил под сомнение меры, принимаемые правительством республики в борьбе с угрозой распространения коронавируса, и призывал граждан к нарушению режима самоизоляции, мотивируя это тем, что инфекция не несет угрозы жизни и здоровью.
В Северной Осетии по состоянию на 20 апреля зарегистрировано 145 случаев заражения коронавирусом, восемь человек поправились, двое скончались. 19 марта Битаров подписал указ о введении в республике режима повышенной готовности, который, в частности, содержит требование о двухнедельном режиме самоизоляции на дому для вернувшихся из-за рубежа и запрет на проведение массовых мероприятий. Позже режим самоизоляции по аналогии с Москвой был распространен на всех жителей, которым запретили покидать места пребывания – сначала на срок до 19 апреля, а потом ограничения были продлены до 30 апреля.
Осенью 2019 г. близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» называли Битарова среди губернаторов, которые могут быть отправлены в отставку весной 2020 г. Его полномочия истекают в 2021 г. Кадровые выводы после подобных ситуаций сразу не делаются, отмечает человек, близкий к Кремлю: «В противном случае и другие регионы могут последовать этому примеру. Поэтому можно сказать, что на данный момент этот митинг Битарова даже защищает». По его словам, администрация президента сейчас мониторит все риски и управленческие практики губернаторов по поводу ситуации с коронавирусом: «Понятно, что там, где изначально слабая управленческая ситуация, риски каких-то кризисных ситуаций выше. Часть губернаторов из-за этого уже отставили – вроде глав Коми, Камчатки и Архангельской области». Сейчас в некоторых регионах усиливаются элитные конфликты из-за ситуации с коронавирусом, добавляет собеседник: «В Осетии же просто плохая коммуникация между властью и обществом».
Северная Осетия исторически регион с демократическими традициями, от митингов до движения, которое возникло после теракта в Беслане и привело к отставке главы республики Александра Дзасохова, напоминает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «То есть это регион с меньшей дистанцированностью между властью и населением, чем средние регионы России». Кроме того, есть фактор не очень сильной местной власти: Битаров не относится к числу сильных глав регионов, но в Северной Осетии традиционно встает проблема замены, поскольку при назначении глав республики всегда была хаотичность, отмечает эксперт. Поэтому, по его мнению, такой митинг «Битарову в минус», хотя и без этого Северная Осетия относится к слабым регионам, что «центр, в принципе, всегда устраивало». Сейчас есть дефицит эмпатии со стороны федеральных и местных властей, людям не дают сигнал, что власть с ними в одной лодке, считает Виноградов: «Объективные факторы для подобных выступлений есть. Но в последние годы по факту любые массовые мероприятия были запрещены, поэтому у людей есть страх перед ними. При этом любая подобная акция неизбежно становится политической и получает больший резонанс, чем она получила бы, если массовые выступления были бы частью политического ландшафта».