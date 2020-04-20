Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса

В понедельник пользователи приложения «Яндекс.Навигатор» в России стали использовать сообщения о ситуации на дорогах, чтобы проводить виртуальные митинги из-за недовольства уровнем поддержки во время распространения коронавируса. Жители нескольких городов России стали оставлять сообщения на главных площадях города и перед зданиями органов власти. Позднее представитель «Яндекс.Навигатора» сказал, что записи, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат мат, всегда модерируются и удаляются. Также сервис может сократить время, после которого сообщения скрываются, чтобы они не мешали навигации.