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Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса

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Организаторы кампании «Нет!» 28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook. Митинг будет проводиться в виде прямого эфира на YouTube, так как устраивать его на улице будет «как минимум безответственно», сказал Азар. По его словам, в митинге будут участвовать политики Дмитрий Гудков и Юлия Галямина, экономист Сергей Гуриев, депутат Лев Шлосберг и другие оппозиционеры.

Во время онлайн-митинга участники призовут власти к экстренным мерам помощи во время кризиса, не нарушать права граждан под предлогом борьбы с эпидемией, а также объявить амнистию по ненасильственным преступлениям.

Кампания «Нет!» была организована группой политиков, политологов и общественных деятелей, выступавших против поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты России. 12 марта Роскомнадзор заблокировал сайт кампании с петицией против изменения Конституции из-за нарушения статьи закона № 149-ФЗ «Об информации» о персональных данных. Суд рассмотрит иск Роскомнадзора 24 марта, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы. Требование отказаться от планов изменения Конституции будет повторено и на онлайн-митинге, пишут организаторы на странице мероприятия в Facebook.

Оппозиция путинским поправкам

Убеждать голосовать против поправок 22 апреля проще и эффективнее, чем убеждать не голосовать вообще, считают авторы стратегии «Нет!»

В понедельник пользователи приложения  «Яндекс.Навигатор» в России стали использовать сообщения о ситуации на дорогах, чтобы проводить виртуальные митинги из-за недовольства уровнем поддержки во время распространения коронавируса. Жители нескольких городов России стали оставлять сообщения на главных площадях города и перед зданиями органов власти. Позднее представитель «Яндекс.Навигатора» сказал, что записи, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат мат, всегда модерируются и удаляются. Также сервис может сократить время, после которого сообщения скрываются, чтобы они не мешали навигации.

В этот же день жители Владикавказа вышли на стихийный митинг на площадь перед зданием правительства Северной Осетии. Они обвинили власти в том, что те не поддерживают потерявших работу из-за режима самоизоляции, и потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова.

Ранее по теме: Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных