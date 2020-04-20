Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса
Организаторы кампании «Нет!» 28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook. Митинг будет проводиться в виде прямого эфира на YouTube, так как устраивать его на улице будет «как минимум безответственно», сказал Азар. По его словам, в митинге будут участвовать политики Дмитрий Гудков и Юлия Галямина, экономист Сергей Гуриев, депутат Лев Шлосберг и другие оппозиционеры.
Во время онлайн-митинга участники призовут власти к экстренным мерам помощи во время кризиса, не нарушать права граждан под предлогом борьбы с эпидемией, а также объявить амнистию по ненасильственным преступлениям.
Кампания «Нет!» была организована группой политиков, политологов и общественных деятелей, выступавших против поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты России. 12 марта Роскомнадзор заблокировал сайт кампании с петицией против изменения Конституции из-за нарушения статьи закона № 149-ФЗ «Об информации» о персональных данных. Суд рассмотрит иск Роскомнадзора 24 марта, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы. Требование отказаться от планов изменения Конституции будет повторено и на онлайн-митинге, пишут организаторы на странице мероприятия в Facebook.
В понедельник пользователи приложения «Яндекс.Навигатор» в России стали использовать сообщения о ситуации на дорогах, чтобы проводить виртуальные митинги из-за недовольства уровнем поддержки во время распространения коронавируса. Жители нескольких городов России стали оставлять сообщения на главных площадях города и перед зданиями органов власти. Позднее представитель «Яндекс.Навигатора» сказал, что записи, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат мат, всегда модерируются и удаляются. Также сервис может сократить время, после которого сообщения скрываются, чтобы они не мешали навигации.
В этот же день жители Владикавказа вышли на стихийный митинг на площадь перед зданием правительства Северной Осетии. Они обвинили власти в том, что те не поддерживают потерявших работу из-за режима самоизоляции, и потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова.