Оппозиция путинским поправкам

Одни думают о том, чтобы призвать людей выходить на улицы. Однако скептики резонно отвечают им, что для того, чтобы остановить процесс окончательной узурпации власти, на улицы должно выйти очень много людей и маловероятно, что сейчас это произойдет, тем более что на планете свирепствует коронавирус и всех призывают воздерживаться от посещения массовых мероприятий (из-за угрозы распространения коронавируса в Москве до 10 апреля запрещены все мероприятия численностью более 5000 человек).