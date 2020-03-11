Оппозиция путинским поправкам
В процессе обсуждения президентских поправок в Конституцию ко второму чтению – прямо в день голосования по ним в Госдуме – Валентина Терешкова добавила к ним самую, возможно, важную, ту, ради которой, судя по всему, и затевалась спецоперация по правке Основного закона. Согласно этой поправке в результате изменения Конституции счет президентских сроков будет обнулен и Владимир Путин сможет оставаться президентом России до 2036 г.
Это вновь всколыхнуло уже было затухавший интерес к кампании по изменению Конституции, и многие критически настроенные люди сегодня вновь начинают задаваться вопросом: можно ли как-то этому помешать?
Одни думают о том, чтобы призвать людей выходить на улицы. Однако скептики резонно отвечают им, что для того, чтобы остановить процесс окончательной узурпации власти, на улицы должно выйти очень много людей и маловероятно, что сейчас это произойдет, тем более что на планете свирепствует коронавирус и всех призывают воздерживаться от посещения массовых мероприятий (из-за угрозы распространения коронавируса в Москве до 10 апреля запрещены все мероприятия численностью более 5000 человек).