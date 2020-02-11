Что делать оппозиции 22 апреля

Уже сформировалось три стратегии. Первую сформулировало «Яблоко»: предложенные поправки плохие, давайте напишем свои, хорошие, и когда-нибудь добьемся их принятия. Очевидно, что шансов попасть в бюллетень 22 апреля (теперь называется эта дата голосования) у таких альтернативных проектов нет, а значит, ответа на вопрос, что делать с голосованием – ходить или не ходить, а если голосовать, то как, – такая позиция не дает. Для власти же перевод недовольства в споры и обсуждение чего-то в отдаленном будущем безопасен и удобен – это напоминает стратегии распыления протестной темы в ходе пенсионной реформы через создание конкурирующих инициативных групп, которые никогда не договорятся.