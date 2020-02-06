Как Кремль мобилизует избирателей на голосование за поправки в Конституцию
Администрация президента планирует использовать в кампании по информированию и мобилизации россиян на голосование по поправкам в Конституцию технологии, применявшиеся на президентских выборах 2018 г. Методы стимулирования избирателей будут схожими с теми, что использовались тогда в ходе беспрецедентной по масштабам мобилизационной кампании. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника, близких к администрации президента, и человек, близкий к мэрии Москвы.
Собеседники, близкие к администрации, говорят, что явка должна быть более 50%, а голосование за поправки – не менее 70%. Главным ответственным за мобилизацию, по словам трех собеседников, станет политтехнолог Григорий Казанков, курировавший то же направление на выборах-2018. Он отвечал за корпоративную мобилизацию (обеспечение явки на участки сотрудников крупных предприятий, госкомпаний) и организацию опросов по проектам благоустройства городов, которые проходили в один день с президентскими выборами. К информированию о выборах тогда подключились магазины, автозаправки, банки, кинотеатры и общественный транспорт. РБК сообщал, что установка по явке и голосам за Владимира Путина составляла «70% на 70%». В итоге на участки пришли 67,5% россиян, а за Путина проголосовали 76,7%.