Как Кремль мобилизует избирателей на голосование за поправки в Конституцию

Собеседники, близкие к администрации, говорят, что явка должна быть более 50%, а голосование за поправки – не менее 70%. Главным ответственным за мобилизацию, по словам трех собеседников, станет политтехнолог Григорий Казанков, курировавший то же направление на выборах-2018. Он отвечал за корпоративную мобилизацию (обеспечение явки на участки сотрудников крупных предприятий, госкомпаний) и организацию опросов по проектам благоустройства городов, которые проходили в один день с президентскими выборами. К информированию о выборах тогда подключились магазины, автозаправки, банки, кинотеатры и общественный транспорт. РБК сообщал, что установка по явке и голосам за Владимира Путина составляла «70% на 70%». В итоге на участки пришли 67,5% россиян, а за Путина проголосовали 76,7%.