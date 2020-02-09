Россияне одобряют поправки в Конституцию, но не понимают смысл Госсовета

Изменения в социальной сфере – главный запрос, люди хотят, чтобы Конституция их «кормила», не понимая особо, что это такое, говорит эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Люди считают, что Конституция должна в первую очередь обеспечивать социальные гарантии, а не политические. Путин идет навстречу этому запросу. Запрос на политические изменения у россиян тоже есть, президент отвечает и на него – меняя баланс ветвей власти, но, главное, меняя правительство». Люди не понимают, какой будет конструкция власти после 2024 г., полагает эксперт: «Как следует из встреч президента с гражданами, они считают, что Путину просто надо продлить полномочия, а зачем нужны какие-то институты власти, не понимают. А момент с Госсоветом непонятен как политическому классу, так и большинству населения». Социальные поправки способствуют тому, чтобы россияне проголосовали за весь пакет, но одновременно это станет референдумом о доверии Путину после пенсионной реформы и падения рейтингов, предполагает Колесников: «Для большей части россиян воля Путина и есть Конституция. Президенту важно, чтобы россияне поддержали поправки, поэтому чем выше явка, тем выше легитимность, а поддержка поправок будет означать поддержку его самого. Он создает себе некоторые сложности, напрягая политический класс этим голосованием, но ему важно тестировать собственную легитимность и показывать, что его поддерживает «глубинный народ». Хотя для этой проверки достаточно было бы выборов в Госдуму 2021 г.: посмотреть, сколько процентов наберет «Единая Россия», которая прежде всего ассоциируется с Путиным».