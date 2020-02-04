Поправки в Конституцию для нового путинского большинства
Одобрение социальных поправок — признак бедности, искаженного социального мышления и крайней неудовлетворенности государством
Конституцию правят для возвращения в строй утраченного «путинского большинства». А это явление, которое либо вовсе исчезло в 2018 г., либо пережило серьезную эрозию. Данные январского опроса ВЦИОМа показывают, что социальные поправки к Конституции провоцируют массовую поддержку – 91% за индексацию пенсий и пособий, 90% – за МРОТ не ниже прожиточного минимума. Но здесь логическая ошибка: одобрение патерналистско-популистских формулировок вовсе не означает поддержки Путина или власти и уж тем более не свидетельствует о возвращении монолитного большинства.
Оставим в стороне то обстоятельство, что такого рода нормы в конституциях не закрепляются – им здесь не место. Как и тот факт, что эти законодательные новеллы – признание того, что Россия бедная страна, а социальное расточительство власти, возможно даже сознательно, в массовом порядке производит иждивенцев. Как всегда, заходят не с той стороны: не создают для граждан среду и правила, позволяющие богатеть, а «борются» с бедностью подачками, тем самым консервируя ее. Главная проблема в том, что большинство граждан считает: государство им недодает и практика социального кормления «сверху» – естественная обязанность тех, кто представляет власть.