Поправки в Конституцию для нового путинского большинства

Оставим в стороне то обстоятельство, что такого рода нормы в конституциях не закрепляются – им здесь не место. Как и тот факт, что эти законодательные новеллы – признание того, что Россия бедная страна, а социальное расточительство власти, возможно даже сознательно, в массовом порядке производит иждивенцев. Как всегда, заходят не с той стороны: не создают для граждан среду и правила, позволяющие богатеть, а «борются» с бедностью подачками, тем самым консервируя ее. Главная проблема в том, что большинство граждан считает: государство им недодает и практика социального кормления «сверху» – естественная обязанность тех, кто представляет власть.