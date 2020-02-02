Вся власть Владимиру Путину

«Левада-центр» в конце января рискнул спросить у россиян, знают ли они об инициированной президентом Владимиром Путиным реформе Конституции и как к ней относятся. Как выяснилось, со знанием у наших граждан, несмотря на бурное обсуждение этой темы во всех СМИ, пока туго: «хорошо осведомлены», о чем идет речь, только 22% респондентов, а 58% лишь «что-то слышали». Однако слабое знание матчасти не помешало россиянам выработать на этот счет вполне конкретную позицию (затруднились ответить только 9%). Так вот 47% из них уверены, что поправки принимаются «прежде всего в интересах самого Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему оставаться у власти после 2024 г.». А 44% опрошенных полагают, что изменения нужны «для совершенствования системы управления государством» и принимаются «в интересах большинства населения страны».