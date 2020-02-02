Вся власть Владимиру Путину
«Левада-центр» в конце января рискнул спросить у россиян, знают ли они об инициированной президентом Владимиром Путиным реформе Конституции и как к ней относятся. Как выяснилось, со знанием у наших граждан, несмотря на бурное обсуждение этой темы во всех СМИ, пока туго: «хорошо осведомлены», о чем идет речь, только 22% респондентов, а 58% лишь «что-то слышали». Однако слабое знание матчасти не помешало россиянам выработать на этот счет вполне конкретную позицию (затруднились ответить только 9%). Так вот 47% из них уверены, что поправки принимаются «прежде всего в интересах самого Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему оставаться у власти после 2024 г.». А 44% опрошенных полагают, что изменения нужны «для совершенствования системы управления государством» и принимаются «в интересах большинства населения страны».
На первый взгляд Кремлю тут впору вспоминать слова киношного Штирлица: «А вот это уже провал». Выходит, что только 44% граждан поверили своему президенту, который в послании парламенту 15 января ничего не говорил о своей личной судьбе после 2024 г., зато назвал предложенные поправки «важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие». А почти половина россиян, получается, заподозрили главу государства в том, что, принимая столь серьезные решения о судьбах родины, он, по сути, руководствуется весьма приземленными соображениями собственного «послетранзитного» трудоустройства.