Поправки Путина, слова народные

Формальным агрегатором предложений служит образованная президентом рабочая группа, которая готовит поправки ко второму чтению в Госдуме – их, как уже заявили в парламенте, так много, что второе чтение, планировавшееся на 11 февраля, могут перенести на несколько недель. Для традиционных политических сил участие в этом процессе – это очевидный способ напомнить о себе и своих давних лозунгах: неудивительно, что КПРФ уже предложила записать в Конституции, что природные ресурсы принадлежат народу, и вернуть старый пенсионный возраст – для мужчин 60 лет, для женщин 55, как было до пенсионной реформы. Шансы таких поправок быть принятыми стремятся к нулю.