Поправки Путина, слова народные
Во «всенародном обсуждении» проекта «брежневской» Конституции 1977 г., как писали «Правда» и «Известия», приняли участие 116 млн человек, которые прислали в редакции 115 000 писем с предложениями поправок, а всего их было высказано более 5,7 млн. Обсуждение путинских поправок в Конституцию таких циклопических масштабов еще не приняло, но очевидно, что великий почин президента уже поддержан широкими народными массами. Обнародованные предложения «от общественности» – это весьма наглядная перепись претензий, страхов и надежд россиян, которые вслед за Владимиром Путиным хотят насытить Основной закон политическими декларациями и идеологическими заявлениями: на их фоне президентские поправки, очевидно, обречены предстать образцом умеренности и аккуратности.
Формальным агрегатором предложений служит образованная президентом рабочая группа, которая готовит поправки ко второму чтению в Госдуме – их, как уже заявили в парламенте, так много, что второе чтение, планировавшееся на 11 февраля, могут перенести на несколько недель. Для традиционных политических сил участие в этом процессе – это очевидный способ напомнить о себе и своих давних лозунгах: неудивительно, что КПРФ уже предложила записать в Конституции, что природные ресурсы принадлежат народу, и вернуть старый пенсионный возраст – для мужчин 60 лет, для женщин 55, как было до пенсионной реформы. Шансы таких поправок быть принятыми стремятся к нулю.