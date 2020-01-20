Кто поправил Конституцию

Рекордная скорость, с которой президент внес предложения по изменению Конституции в Госдуму, – от анонса в послании Федеральному собранию до появления готового законопроекта прошло четыре дня – куда вернее его слов показывает роль и место всех прочих государственных и общественных институтов в таком важнейшем деле, как правка Основного закона. И без того символическая роль, отведенная общественной рабочей группе по подготовке поправок, на деле оказалась практически ничтожной: Кремль все сделал сам.