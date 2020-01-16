Мнения / От редакции

Конституция по-быстрому

Скорая и упрощенная правка Конституции «общественностью» — это серьезный риск профанации работы над перекройкой важнейшего закона
Павел Аптекарь Владимир Рувинский Мария Железнова
Заданные темпы обсуждения и принятия предложенных Владимиром Путиным поправок в Конституцию едва ли позволят проработать изменения в Основном законе. /Евгений Разумный / Ведомости

Заданные темпы подготовки, обсуждения и принятия предложенных 15 января президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию едва ли позволят серьезно проработать и детально проанализировать изменения в Основном законе. Ускоренный порядок, не предполагающий буквального выполнения предписанных самой Конституцией демократических процедур, напоминает практику принятия советских конституций и подтверждает имитационный характер современной российской демократии.

Вопреки многочисленным прежним заявлениям главы государства о незыблемости Основного закона президенту Путину в середине его четвертого президентского срока, после 20 лет у власти, стало, вероятно, все-таки неудобно жить по ельцинской Конституции, принятой «в лихие 90-е». Он хочет войти в историю не только победой над мировым терроризмом и присоединением Крыма, но и собственноручно подписанной новой версией Конституции – которая, очевидно, получит наименование путинской по аналогии со сталинской (1936 г.) и брежневской (1977 г.).

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