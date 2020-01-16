Конституция по-быстрому

Вопреки многочисленным прежним заявлениям главы государства о незыблемости Основного закона президенту Путину в середине его четвертого президентского срока, после 20 лет у власти, стало, вероятно, все-таки неудобно жить по ельцинской Конституции, принятой «в лихие 90-е». Он хочет войти в историю не только победой над мировым терроризмом и присоединением Крыма, но и собственноручно подписанной новой версией Конституции – которая, очевидно, получит наименование путинской по аналогии со сталинской (1936 г.) и брежневской (1977 г.).