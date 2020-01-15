Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Путин также утвердил состав этой рабочей группы. В нее вошли 75 человек — сенаторы, депутаты, ученые, общественные деятели, представители бизнеса и культуры. В частности, в списке оказались сенатор Андрей Клишас, депутат Павел Крашенинников, президент «Русфонда» Лев Амбиндер, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, художественный руководитель театр «Et Cetera» Александр Калягин, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская и другие.