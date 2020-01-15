Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля и вступил в силу с момента подписания.
Путин также утвердил состав этой рабочей группы. В нее вошли 75 человек — сенаторы, депутаты, ученые, общественные деятели, представители бизнеса и культуры. В частности, в списке оказались сенатор Андрей Клишас, депутат Павел Крашенинников, президент «Русфонда» Лев Амбиндер, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, художественный руководитель театр «Et Cetera» Александр Калягин, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская и другие.
Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию. В частности, он выступил за расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления.
Полный состав рабочей группы:
Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.
Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России (ИЗиСП).
Сурен Авакьян, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юрфака МГУ.
Наталья Агапова, председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса.
Елена Альшанская, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Лев Амбиндер, президент «Русфонда».
Ольга Амельченкова, председатель центрального штаба движения «Волонтеры победы».
Юрий Афонин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Ольга Баталина, депутат Госдумы.
Сергей Бебенин, председатель законодательного собрания Ленинградской области.
Богдан Безпалько, председатель правления общественной организации «Украинцы России».
Сергей Белов, декан юрфака СПбГУ.
Виктор Блажеев, ректор МГЮА.
Лео Бокерия, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.
Сергей Бурлаков, спортсмен-паралимпиец.
Юрий Бурлачко, председатель законодательного собрания Краснодарского края.
Валерий Гартунг, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Светлана Горячева, член Совета Федерации.
Борис Громов, председатель организации ветеранов «Боевое братство».
Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Николай Долуда, атаман Всероссийского казачьего общества.
Людмила Дудова, член Общественной палаты.
Юрий Зинченко, президент Российской академии образования.
Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка.
Александр Калинин, президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Александр Калягин, художественный руководитель московского театра «Et Cetera».
Сергей Кандыбович, председатель общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия белорусов России».
Наталья Касперская, гендиректор группы компаний Info Watch и сооснователь «Лаборатории Касперского».
Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты.
Ирина Киркора, директор некоммерческой организации «Авторский центр «Мир семьи», руководитель московского отделения организации по защите прав женщин и детей «Ассоль».
Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.
Валерий Лазарев, главный научный сотрудник центра фундаментальных правовых исследований ИЗиСП.
Екатерина Лахова, председатель организации «Союз женщин России», член Совета Федерации.
Леонид Левин, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Григорий Ледков, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Михаил Марченко, заведующий кафедрой теории государства и права и политологии юрфака МГУ.
Денис Мацуев, пианист.
Владимир Машков, актер театра и кино, художественный руководитель театра Олега Табакова.
Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области.
Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты, руководитель Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева.
Иван Мохначук, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности.
Фарид Мухаметшин, председатель государственного совета Татарстана.
Владимир Мякуш, председатель законодательного собрания Челябинской области.
Николай Никифоров, председатель Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей.
Вячеслав Никонов, председатель комитета Госдумы по образованию и науке.
Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Юлия Оглоблина, председатель центрального совета Российского союза сельской молодежи.
Михаил Пиотровский, гендиректор «Эрмитажа».
Евгений Прилепин, заместитель художественного руководителя МХАТа им. М. Горького по литературной части.
Алексей Пушков, член Совета Федерации.
Евгений Раскин, сопредседатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
Ирина Роднина, депутат Госдумы.
Александр Ролик, председатель законодательного собрания Приморского края.
Леонид Рошаль, сопредседатель центрального штаба движения «Народный фронт «За Россию», президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии.
Светлана Смирнова, председатель совета Ассамблеи народов России.
Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России.
Хаути Сохроков, президент Международной черкесской ассоциации по единению черкесского народа, развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной.
Олег Смолин, депутат Госдумы.
Евгений Султанов, заведующий кафедрой конституционного и административного права юрфака Казанского федерального университета.
Валентина Терешкова, депутат Госдумы.
Юрий Тихомиров, заместитель заведующего центром публично-правовых исследований ИЗиСП.
Зельфира Трегулова, гендиректор Третьяковской галереи.
Валерий Фальков, ректор Тюменского государственного университета.
Сергей Харитонов, председатель тульской областной думы.
Галина Хованская, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.
Елена Цунаева, ответственный секретарь общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».
Александр Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук.
Карен Шахназаров, гендиректор киноконцерна «Мосфильм».
Андрей Шимкив, председатель законодательного собрания Новосибирской области.
Хизри Шихсаидов, председатель народного собрания Дагестана.
Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России.
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей.
Андрей Шутов, сопредседатель Российского общества политологов.