Пенсии как морковка конституционной реформы

По данным телефонного опроса ВЦИОМа, проведенного 24 января, 91% респондентов положительно относятся к предложению Путина зафиксировать в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и других социальных выплат. Практически такая же доля – 90% – поддержала его идею закрепить в Конституции положение, которое устанавливает минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума. Доля затруднившихся с ответом крайне мала: на уровне статистической погрешности. Из политических поправок максимально высокий процент положительных оценок респондентов ВЦИОМа получило предложение запретить баллотироваться в президенты всем когда-либо имевшим другое гражданство или вид на жительство (87%), а такой же запрет, но для губернаторов, депутатов, госслужащих и прочих властных менеджеров положительно оценили только 68%, отрицательно – 14%.