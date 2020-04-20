Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг против самоизоляции

Недовольство жителей вызвало то, что из-за рекомендательного характера режима самоизоляции пострадавшие от пандемии коронавируса и утратившие работу ростовчане, по их мнению, не получают необходимую социальную помощь. Режим всеобщей самоизоляции действует в Ростовской области с начала апреля. В области, по данным федерального штаба на 20 апреля, выявлено 292 заболевших коронавирусной инфекцией, 13 из них уже вылечились, летальных исходов заболевания не зафиксировано.