Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг против самоизоляции
Жители Ростова-на-Дону организовали виртуальный митинг в знак протеста против местных властей из-за режима самоизоляции. В приложении «Яндекс.Навигатор» у здания правительства области появились десятки комментариев с требованием ввести чрезвычайное положение или выплатить пособия.
Недовольство жителей вызвало то, что из-за рекомендательного характера режима самоизоляции пострадавшие от пандемии коронавируса и утратившие работу ростовчане, по их мнению, не получают необходимую социальную помощь. Режим всеобщей самоизоляции действует в Ростовской области с начала апреля. В области, по данным федерального штаба на 20 апреля, выявлено 292 заболевших коронавирусной инфекцией, 13 из них уже вылечились, летальных исходов заболевания не зафиксировано.
«Чем платить ипотеку?», «хотим есть, что делать?», «дайте возможность работать» — такие комментарии оставляли пользователи «Яндекс.Навигатора».
Позже к ростовчанам присоединились жители других городов. Скопления протестных комментариев у зданий областных правительств в «Яндекс.Навигаторе» зафиксированы также в Красноярске и Нижнем Новгороде.
Сообщения, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат мат, всегда модерируются и удаляются, сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекс.Навигатора». «Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации», — сказал он.
Еще один митинг против самоизоляции, но уже не виртуальный проходит во Владикавказе. Сотни собравшихся протестуют из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе. Они требуют, чтобы власти «разъяснили ситуацию» и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии.