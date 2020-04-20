Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг против самоизоляции

Ведомости

Жители Ростова-на-Дону организовали виртуальный митинг в знак протеста против местных властей из-за режима самоизоляции. В приложении «Яндекс.Навигатор» у здания правительства области появились десятки комментариев с требованием ввести чрезвычайное положение или выплатить пособия.

Недовольство жителей вызвало то, что из-за рекомендательного характера режима самоизоляции пострадавшие от пандемии коронавируса и утратившие работу ростовчане, по их мнению, не получают необходимую социальную помощь. Режим всеобщей самоизоляции действует в Ростовской области с начала апреля. В области, по данным федерального штаба на 20 апреля, выявлено 292 заболевших коронавирусной инфекцией, 13 из них уже вылечились, летальных исходов заболевания не зафиксировано.

«Чем платить ипотеку?», «хотим есть, что делать?», «дайте возможность работать» — такие комментарии оставляли пользователи «Яндекс.Навигатора».

Позже к ростовчанам присоединились жители других городов. Скопления протестных комментариев у зданий областных правительств в «Яндекс.Навигаторе» зафиксированы также в Красноярске и Нижнем Новгороде.

Сообщения, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат мат, всегда модерируются и удаляются, сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекс.Навигатора». «Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации», — сказал он.

Еще один митинг против самоизоляции, но уже не виртуальный проходит во Владикавказе. Сотни собравшихся протестуют из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе. Они требуют, чтобы власти «разъяснили ситуацию» и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии.

Ранее по теме: Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных