Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Во Владикавказе на площади в центре города проходит несогласованный митинг против режима самоизоляции, действующего по всей стране из-за пандемии коронавируса, сообщает корреспондент «Коммерсанта». По его оценкам, в акции участвует несколько сотен человек, есть задержанные. Собравшиеся протестуют из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе. Они требуют, чтобы власти «разъяснили ситуацию» и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии.