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Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

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Во Владикавказе на площади в центре города проходит несогласованный митинг против режима самоизоляции, действующего по всей стране из-за пандемии коронавируса, сообщает корреспондент «Коммерсанта». По его оценкам, в акции участвует несколько сотен человек, есть задержанные. Собравшиеся протестуют из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе. Они требуют, чтобы власти «разъяснили ситуацию» и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии.

По данным «ОВД-инфо», сход начали разгонять сотрудники правоохранительных органов. Задержано минимум три человека. Среди них организаторы акции Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов. Telegram-канал «Осетия» сообщает, что на площади собралось 1500 человек. Вышедший к протестующим глава республики Вячеслав Битаров пытался поговорить с ними. Он заявил, что не он придумал эту политику и от коронавируса есть «только одно средство — посидеть дома».

BBC пишет, что митингующие также требовали освобождения задержанных, в том числе инициатора акции оперного певца Вадима Чельдиева, который не верит в существование коронавируса. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело о фейках про коронавирус.

По данным оперативного штаба на 20 апреля, в Северной Осетии выявлено 145 случаев коронавируса, два человека умерли. Всего в России общее число заразившихся коронавирусом превысило 47 000 человек, из них 405 умерли, 3446 человек выздоровели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных