Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Во Владикавказе на площади в центре города проходит несогласованный митинг против режима самоизоляции, действующего по всей стране из-за пандемии коронавируса, сообщает корреспондент «Коммерсанта». По его оценкам, в акции участвует несколько сотен человек, есть задержанные. Собравшиеся протестуют из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе. Они требуют, чтобы власти «разъяснили ситуацию» и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии.
Во Владикавказе глава Северной Осетии Битаров вышел к протестующим и обвинил в мерах по самоизоляции федеральный центр.— Зелёная Лента (@zelenayalenta) April 20, 2020
Битаров: «Эту болезнь не я придумал. и лечение одно — сидеть дома. Во многих странах так сделали»
Один из протестующих: «Во многих странах деньги людям дают» pic.twitter.com/aM3fjcFNRu
По данным «ОВД-инфо», сход начали разгонять сотрудники правоохранительных органов. Задержано минимум три человека. Среди них организаторы акции Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов. Telegram-канал «Осетия» сообщает, что на площади собралось 1500 человек. Вышедший к протестующим глава республики Вячеслав Битаров пытался поговорить с ними. Он заявил, что не он придумал эту политику и от коронавируса есть «только одно средство — посидеть дома».
BBC пишет, что митингующие также требовали освобождения задержанных, в том числе инициатора акции оперного певца Вадима Чельдиева, который не верит в существование коронавируса. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело о фейках про коронавирус.
По данным оперативного штаба на 20 апреля, в Северной Осетии выявлено 145 случаев коронавируса, два человека умерли. Всего в России общее число заразившихся коронавирусом превысило 47 000 человек, из них 405 умерли, 3446 человек выздоровели.